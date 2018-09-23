Başkan Toçoğlu: "Birlikteliğimiz Sakarya'yı güçlü kılıyor"

İlk olarak Tarihi Uzunçarşı'da esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, ardından Karaağaçdibi ve Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi. Başkan Zeki Toçoğlu, “Şehri birlikte yönettiğimiz vatandaşlarımızla buluştuk, esnaflarımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk. İlk olarak Tarihi Uzunçarşı'da esnaflarımızla bir araya geldik. Karaağaçdibi esnafımıza çalışmalarında kolaylıklar diledik. Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlarımızı dinledik, hemşehrilerimizle kucaklaştık. Hamdolsun Sakarya'da esnaf kardeşlerimizle güzel bir birlikteliğe sahibiz. Hepimiz bu şehre hizmet ediyoruz. İnşallah şehrimize, insanımıza ve ülkemize hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Daha güçlü bir şehir ve daha güçlü bir Sakarya için esnafın yanında olduklarını dile getiren Başkan Toçoğlu, “Daha güçlü bir şehir, daha güçlü bir Sakarya için esnafımızın yanındayız. İnşallah bu birlikteliğimiz gelişerek devam edecek. Esnafı güçlü olan bir şehir, geleceğe de daha sağlam adımlarla yürüyecektir. İnşallah biz hep birlikte üreten olacağız. Daha fazla çalışacağız. Ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik oyunlara karşı birlikte hareket edeceğiz, kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Hasbi olacak, halis niyetlerle hareket etmeye devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte şehrimizi güçlü kılacak adımları atacağız” diye konuştu.