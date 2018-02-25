Abhaz Kültür Derneği tarafından düzenlenen gecede Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, CHP Milletvekili Engin Özkoç, MHP Milletvekili Zihni Açba, Abhaz Derneği Başkanı Oral Kobaş, Abhazya ve Sakarya’dan gelen çok sayıda misafir yer aldı. Abhaz Kültür Derneği Başkanı Oral Kobaş, “Bugün ülkemiz kendi sınırlarını korumak için çok ciddi bir sınav vermektedir. Ülkemizi bu terör belasından kurtarmak için şehit düşen evlatlarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 155 yıl önce bu topraklar bizim evimiz, ailemiz ve vatanımız oldu. Birlikte yaşadık, cenazelerimizde birlikte saf tuttuk. Aynı acıları paylaştık ve Türkiye olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na destekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Dayanışmayı ve paylaşmayı bizlere bir kez daha gösterdi” ifadelerini dedi.

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, “Ateşlerin, acının içerisinden çıkanların Sakarya’da nasıl bir araya geldiğini biliyoruz. Biz bu ateşin, bu acının çocukları olarak hiçbir ayrım yapmadan farklı kültürlerden gelip bu topraklara yerleştik ve bu vatan bizim de vatanımız dedik. Bu bayrak bizim bayrağımızdır dedik. Bugün bu anavatanın topraklarını korumak için bütün kültürlerin çocukları sınırda savaşıyor ve onların o tertemiz alnından öpüyorum. Abhaz Derneği, Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanına giderek destek istedi. Destekleri dolayısıyla Zeki Toçoğlu’na teşekkür ediyorum. Başkanımız bütün insanları kucaklayarak en güzel görevini yerine getirdi” diye konuştu.

Başkan Toçoğlu, “Sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, kardeşlik coğrafyası Sakarya’da birlikte yaşıyoruz ve bu birlikteliğimizin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Birlikte üzülüyor, birlikte seviniyoruz. Bu birlikteliğin sayesinde güçlü ve kuvvetli bir toplum olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Bugün çevremizdeki ateş çemberinden de gördüğümüz gibi bu ülkenin çocukları olarak her zaman birlik içerisinde yaşamalıyız. Daha fazla birbirimize sarılmalıyız. İşte Sakarya her zaman birlik içerisinde yaşamış bir şehirdir. Kültür Derneklerimiz şehrimizin zenginliğidir. Derneklerimiz için elimizden ne geliyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.

Vali İrfan Balkanlıoğlu ise, “Abhazlar çok acı çekerek Anadolu topraklarına sığınmışlar ve Anadolu abhazlara kucak açmıştır. Bugüne kadar hiçbir sorun çıkarmamış ve ülkelerine, Türkiye’ye her zaman sahip çıkmışlardır. Artık bir aile olduk. Et ve tırnak gibiyiz. Asla ayrılamayız. Allah bu gibi zulümleri kimseye yaşatmasın. Abhaz olarak çok zengin bir dile sahipsiniz. Bu zengin dilinizden asla vazgeçmeyin çocuklarınıza da mutlaka öğretin. Bu kültürü yaşatın” ifadelerini kullandı.