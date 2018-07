Başkan Toçoğlu: “Bizim yolumuz erdemli siyaset yoludur”

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Doğrusever ve ilçe yönetim kurulu üyeleri yer aldı. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, “24 Haziran seçimleri dolayısıyla destekleri için Başkanımız Zeki Toçoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulunmak istedik. Çok şükür seçimlerden il ve ilçe olarak alnımızın akıyla çıktık. Bu zorlu süreçte Başkanımız Zeki Toçoğlu’nu her zaman yanımızda hissettik” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman teşkilatların yanında olduklarını belirten Başkan Toçoğlu, “Hamdolsun ülkemiz 24 Haziran gibi çok önemli bir seçim sürecini atlattı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan güven tazelendi ve Cumhurbaşkanımız yeni sistemin ilk başkanı seçildi. Büyükşehir Belediyesi olarak teşkilatlarımızın her zaman yanındayız. Partimizin ilkeleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şu sözlerini çok iyi anlamamız gerekiyor; Türk siyaseti gerçekten ibret verici hadiselerle doludur. Siyasi tarihimizde bir tarafta ülkesine hizmet için gecesini gündüzüne katan asil devlet adamları, diğer tarafta da üç kuruluşluk menfaati için 40 takla atan şahsiyet fukaraları vardır. Bu ülkenin siyasi geçmişi bir bakıma erdemli siyaset yapanlarla, ahlaksız, ilkesiz siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur. Farklı partiler ve politik karakterler üzerinde bu iki anlayış daima birbiriyle mücadele etmiştir” diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Toçoğlu, “Biz siyasetimizi hayata bakışımızı bu çerçevede şekillendirmek zorundayız. Siyasette bir yolu tercih edip diğerini dışarıda bırakmalıyız. İkisi bir arada olmaz. Hem erdemli siyaset hem ilkesiz siyaset bir arada olamaz. Bizim yolumuz menfaati için takla atan şahsiyet fukaralarının yolu değildir. Bizim yolumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da her zaman ifade ettiği gibi erdemli siyasetin, ilişkilerle değil, ilkelerle yürüyenlerin siyasetidir. Biz belediyecilik yapıyoruz. Halkın emanetine sahip çıkıyoruz. Her zaman her yerde şunu açık bir şekilde söylüyorum; biz burada milletin parasıyla millete hizmet üretiyoruz. Bu ne kadar ağır bir sorumluluk. İşte biz bu sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, yapacağımız bir hizmeti 40 kere düşünüyoruz. Yapacağımız işlerimizin önünü arkasını, sağını ve solunu hesap ederek hareket ediyoruz. Bize yakışan budur. Bize yakışan vatanına milletine layık hizmetler üretebilmektir. Siyasette başarılı olmak demek, tüm ilkeleri ayaklar altına alıp belli görevlere gelmek demek değildir. Siyasette başarılı olmak demek, ilkelerinle birlikte geldiğin makamda var olabilmek demektir” şeklinde konuştu.