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27 Kasım 2017 16:07

Başkan Toçoğlu, Büyükşehir Basket Kulübü ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Büyükşehir Basketbol Kulübü Başkanı Akgün Altuğ ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Toçoğlu, Büyükşehir Basket Kulübü ile bir araya geldi

27 Kasım 2017 16:07

Takımın son durumu hakkında Akgün Altuğ’dan bilgiler alan Başkan Toçoğlu, Süper Lig’de ilk sezonlarında iyi bir ivme yakaladıklarını belirtti.


Akgün Altuğ, “Takımımız bu yıl yükseldiği Süper Lig’de güzel bir izlenim oluşturdu. Genç bir takımız. Ancak sahada ortaya koyduğumuz mücadele basketbol otoriteleri tarafından takdir ediliyor. Sakarya’da oynadığımız maçlarımız hep kapalı gişe. Fenerbahçe Doğuş’un ardından en fazla seyirciye oynayan bir takımız. Biz yola çıkarken söylemiştik; inanıyoruz, başaracağız. Bir kez daha hem taraftarlarımıza hem de sizlere göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.


Başkan Zeki Toçoğlu, “Sakarya sportif alanlarda yaptığı atılımla bir spor şehri haline geldi. Futbol, basketbol, karate, bisiklet gibi daha nice branşlarda şampiyonluklar ve madalyalar kazanıyoruz. Geçtiğimiz yıl hem basketbol hem de futbol takımımız şampiyon olarak üst lige çıktı. Büyük bir sevinç yaşadık. Bu yıl da basketbol takımımız Süper Lig’de ilk sezonu olmasına rağmen geride kalan haftaları iyi bir şekilde tamamladı. İnşallah daha da iyi olacağız” diye konuştu.


Başkan Toçoğlu maçlara gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade ederek, “Basketbol takımımıza gösterilen ilgi beni çok memnun ediyor. Aileler, çocuklar, kadınlar, gençler takımımızın maçlarında buluşuyor. Bu çok değerli. Yola çıkarken de takımımızın bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade etmiştik. Hamdolsun bu hedefimize de ulaştığımızı söylemeliyim. İnşallah kazandığımız başarılarla da bu iddiamızı olgunlaştırmış olacağız. Bu vesileyle takımımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum. Hedefimiz; yeni başarılardır” şeklinde konuştu.




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