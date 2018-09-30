Başkan Toçoğlu: "Can kaybı olmaması en büyük sevincimiz”

Başkan Toçoğlu devletin maddi zarar gören yerlere destek sağlayacaklarını belirterek, "Can kaybı olmaması en büyük sevincimiz” diye konuştu.

Sakarya'nın kuzey ilçelerinden olan Kaynarca ilçesinde sabah başlayan ve etkisini arttıran sağanak yağış ilçede su taşkınlarına sebep oldu. 150 kilogram yağışın düştüğü ilçede araçlar zarar gördüğü belirtilirken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan felaket sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ilçede incelemelerde bulundu. Başkan Toçoğlu inceleme sonrasında yaptığı açıklamada devletin zarar gören yerlere destek sağlayacağını açıkladı.

"Can kaybı olmaması en büyük sevincimiz”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, "Öncelikle Kaynarcalı kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Bugün saat 11.00 civarında ani bir şekilde bastıran yaklaşık 150 kilogram yağış ilçemize düştü. Tabii bu kadar ciddi bir yağış olunca bu tip sonuçlar ile karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. Ama can kaybı yaşanmaması bizim en büyük sevincimiz. Ciddi bir şekilde maddi kayıplarımız var. Şimdi Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ, AFAD, DSİ bütün unsurlar buradalar. Kısa sürede hayatı normale döndüreceğiz inşallah. Daha sonra devletimiz burada maddi zarar gören yerlere gerekli desteği sağlayacaktır” dedi.