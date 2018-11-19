Başkan Toçoğlu çocuklarla resim yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ofis Sanat Merkezi'nde çocuklarla resim yaptı. Boyama kitaplari hediye etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklarla resim yaptı. Sanat merkezlerinde sanatı yaygınlaştırmanın önemine değinen Başkan Toçoğlu, buluşmanın sonunda minik ressamlara boyama kitabı hediye ederek mutluluklarına ortak oldu. Başkan Zeki Toçoğlu burada yaptığı açıklamada, “Şehrimizin ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımızla OSM'de bir araya geldik. Çocuk-Sanat Atölyesi'nde resimler çizdik. Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğin mimarı çocuklarımızın sanatla iç içe yetişmelerini oldukça önemsiyoruz. Onları yalnızca sanatla değil kültürle, doğayla, sporla, teknolojiyle ve bilgiyle buluşturuyor geleceğe daha nitelikli hazırlanmaları için çaba sarfediyoruz” diye belirtti.

Sanat yapabilecek alanları inşa etmenin yanı sıra sanatı yaygınlaştırmanın önemine de değinen Başkan Toçoğlu, “Şehrimize modern kültür sanat alanları kazandırdık. Burada önemli bir nokta da inşa ettiğimiz sanat merkezlerinin yaşayan mekanlar olmasına önem veriyoruz. Çok şükür şehrimizde kültüre, sanata yoğun bir ilgi var. Çocuklarımıza da sanat yapacağı ortamlar sunuyoruz. İnşallah bu hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürecek, geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.