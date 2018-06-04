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04 Haziran 2018 15:31

Başkan Toçoğlu: "Cumhurbaşkanımıza Sakarya yanınızda diyeceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Haziran Salı günü Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştireceği miting öncesi açıklamalarda bulundu.

Başkan Toçoğlu:

04 Haziran 2018 15:31


Sakarya’nın tarihi bir güne daha tanıklık edeceğinin altını çizen Başkan Toçoğlu, 5 Haziran Salı günü saat 14.00’da Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek büyük buluşmaya tüm Sakaryalıları davet etti. Toçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sakarya’dan güçlü bir destek sunacaklarını da açıklamalarına ekledi.


5 Haziran Salı günü Demokrasi Meydanı’nda tarihi bir güne daha tanıklık edeceklerini belirten Başkan Zeki Toçoğlu, “5 Haziran Salı günü Vakit Sakarya Vakti. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Salı günü saat 14.00’da Demokrasi Meydanı’nda hemşehrilerimizle kucaklaşacak. Hep birlikte Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde karşılayacağız. Güçlü bir destekle Sakarya’nın yanında olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Kocaali’den, Taraklı’ya, Sapanca’dan Hendek’e tüm Sakarya’yı Demokrasi Meydanı’na davet ediyorum. İnşallah 24 Haziran seçimlerine hazır olduğumuzu gösterecek, aynı yolda aynı heyecanla Cumhurbaşkanımıza Sakarya yanınızda diyeceğiz” dedi.




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