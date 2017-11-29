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29 Kasım 2017 17:37

Başkan Toçoğlu: "Davanın takipçisi olmak vidan borcudur"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Toçoğlu, Kaynarca’da vahşice katledilen Emani el-Rahmun ve 10 aylık bebeğinin davasını takip eden heyetle bir araya geldi.

Başkan Toçoğlu:

29 Kasım 2017 17:37


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kaynarca’da vahşice katledilen Emani el-Rahmun ve 10 aylık bebeğinin davasını takip eden heyeti ağırladı. Başkanlık Makamı’nda gerçekleştirilen görüşmede Rahmun ailesinin avukatları Cihad Gökdemir, Gülden Sönmez ve Burcu Körükçü yer aldı. Heyete İHH Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın da eşlik etti. Dava hakkında konuşan Rahmun ailesinin avukatı Cihat Gökdemir, “Emani el-Rahmun ve 10 aylık bebeğinin katillerinin yargılanacağı duruşmaya hepimiz hazırız. Ülkemizde ki sivil toplum kuruluşları ve dernekler dava sürecinde destek olmak için bizimle birlikte mahkeme salonunda olacak. Emani’nin ailesi de destekleriniz için sizlere teşekkür etmemi istedi. İletmiş olayım” dedi.


Başkan Toçoğlu, “Temmuz ayında Kaynarca’da hepimiz insanlık dışı bir olaya şahit olduk. Suriyeli kardeşimiz Emani el-Rahmun ve 10 aylık oğlu vahşice katledildi. Sığınmacıları gönlünü açan, kardeşçe ve barış içerisinde yaşadığımız Sakarya’da böyle menfur bir hadise ile karşılaşmak hepimizi derinden yaraladı. Olayın acıları hala içimizdeki tazeliğini koruyor. Aklıma geldikçe büyük acı duyuyorum. Şimdi Emani ve minik yavrumuzun katilleri yargılanacak. Davanın takipçisi olmak vicdan borcudur” diye konuştu.




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