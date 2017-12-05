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05 Aralık 2017 13:27

Başkan Toçoğlu, değerlendirme toplantısına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Valiliği tarafından düzenlenen 2017 Yılı Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Başkan Toçoğlu, değerlendirme toplantısına katıldı

05 Aralık 2017 13:27


Toplantıda Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Şaban Dişli, Prof. Dr. Mustafa İsen, il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Toçoğlu, “Bugün Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, il müdürlerimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle şehrimizde devam eden çalışmalarla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Eğitimden sağlığa, güvenlikten yerel yönetimlere, istihdama, tarıma, turizme, kültüre, sanata dair birçok konu gündemimize geldi. Hepimizin hedefi her zaman söylediğimiz gibi Sakarya’da yaşam standartlarını yükseltmek, daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek ve sorunları çözmektir” dedi.


Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Toplantımızda daire müdürlerimizden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Eksiklerimizi değerlendirdik. Sorunlarımızı masaya yatırdık. Çözüm yolları üzerinde istişarelerde bulunduk. Son derece verimli bir toplantı oldu. Şehrimizin huzuru, kardeşlik ortamımızın güçlendirilmesi temel önceliğimizdir. Sayın Valimizin, milletvekillerimizin, hepimizin ortak kanaati Sakarya’da uyumun, huzurun, kardeşliğin muhafazası ve güçlendirilmesi olmuştur. Bu konuda tavrımız net. Sakarya’nın gelişimi için üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iki günü bir olmadan çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Sorunları yok saymadan 2018’e en iyi şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.




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