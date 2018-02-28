Başkan Toçoğlu: “Depreme en büyük hazırlık sağlam yapılardır”

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarete İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, SAKE Derneği Başkanı Erdal Aydın, Sakarya Bisikletliler Derneği Başkanı İlhan Şengel, Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü Başkanı Adem Koç, Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Kamil Kuru, SAK-DER Başkanı Selçuk Batman, İHH Sakarya Şubesi temsilcisi Ergün Özdemir, SAKRAD Başkanı Semih Cemil Onsekizoğlu, SABAH Derneği Başkanı İlhan Durgut ve AFAD personeli yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toçoğlu, “Sakarya her 30 yılda bir ne yazık ki büyük depremler yaşayan bir şehir. En son 1999 depreminde şehrimiz büyük bir zarar gördü. Binlerce vatandaşımız kötü inşa edilmiş yapılar yüzünden hayatını kaybetti. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde depremin izlerini silmeye çalışıyoruz. İnanıyoruz ki en büyük deprem hazırlığı sağlam yapı inşa etmektir” dedi.

Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası kapsamında AFAD ve çeşitli STK temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Toçoğlu, “Depremde büyük hasar gören altyapımızı yeniden inşa ediyoruz. Hem güvenlik hem de medeniyet tasavvurumuz açısından kat sınırlaması uyguluyor, yatay mimariyle ön plana çıkan özgün bir şehir ortaya çıkarıyoruz. Afet yönetim altyapımızı güçlendirmek adına çok önemli bir adım attık ve AKOM binamızı hizmete aldık. İtfaiye teşkilatımızı da yeni yerine taşıdık. Çok acı tecrübeler yaşadığımız 99 depremine yenilerinin eklenmemesi adına var gücümüzle çalışacağız. Şehrimizi yeni yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.