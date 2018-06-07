Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi Meydanında yaptığı mitingde 1965 yılından itibaren birçok spor müsabakalarına ev sahipliği yapan, 30 bin metre kare alan içerisinde bulunan ve 13 bin 500 oturma kapasiteli hizmet veren ve atıl durumda bulunan eski Sakarya Atatürk Stadyumu’nun ‘Millet Bahçesi’ yapılacağını müjdelemişti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya’ya müjdesi verilen ‘Millet Bahçesi’ projesiyle ilgisi süreci basın toplantısında bir araya geldi. AKOM’da gerçekleştirilen toplantıda AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve daire müdürleri katıldı.

“Şehir parkı olarak değerlendirmeyi planlıyoruz”

Gerçekleşen toplantıda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “TOKİ, Şen Piliç’e şuanda arsanın sahiplerini hoşnut edecek bir arsa teklif edecek. Ve bu arsanın karşılığında da bu konu halledilmiş olacak inşallah. Böyle güzel bir gelişme oldu, biz talimat aldıktan hemen sonra bölgeye giderek çalışmaya başladık. Ve hem stadyumun arkasındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait arsa hem de Adapazarı Belediyesi’nin sorumluluğunda olan Çark Mesire alanını da projenin içerisine katarak yaklaşık 63 bin metrekarelik alanı bir şehir parkı olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Proje çalışmalarına hemen başladık. Tabi burada formalitelerin bitmesi lazım yani Şen Piliç’e bir arsa verilip takas işlemlerinin hukuki olarak bitmesi lazım. Ama proje çalışmaları şimdiden başlayacak, bütün bunlar bitmiş gibi projeler yapılacak. Ve daha sonrasında formalite işlerde sonuçlanır sonuçlanmaz hemen kazı olacak. Çok uzayacağını düşünmüyorum ama bir tarih veremiyorum. Projeciler çağrılacak ve biz onlara buradan ne beklediğimizi söyleyeceğiz ona göre proje yapılacak. Orada hiçbir şey ziyan olmayacak. Burada bilinmesi gereken yeşil ağırlıklı, ağaç ve yürüyüş yollarının olduğu, çok fazla betonlaşmanın, sert zeminlerin olmadığı bir park düşünülüyor” dedi.

"Sakarya’ya hayırlı olsun"

Projenin Sakarya’ya hayırlı olmasını dileyen Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, "Sayın Cumhurbaşkanımız Sakarya’daki mitinginde şehrimiz için çok önemli bir müjdeyi, şehrimizde de Millet Bahçesi inşa edileceğini müjdeledi. Adapazarı Belediyesi olarak bize düşen Çark Mesire içerisinde ki alanı projeye katarak projeyi bütünleştirmek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutluyoruz. Stat arazisinin yeşil kalması gerektiği konusunu gündemde tutan basınımızı kutluyoruz. Sakarya’ya hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

"Güzel bir görüntü ortaya çıkacağı düşünülüyor"

AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ise yaptığı açıklamada, “Konu ile ilgili daha evvel hem basınımız hem çeşitli STK’lar bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretlerde kendilerine burası Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilirken bizde Belediye meclis üyesiydik. Dolayısıyla bizler imza atarak buranın devrini kaldırdık. Böyle bir konunun gündeme gelmesi bizleri memnun eder. Biz olsun diyemeyiz ama böyle bir konuda yeşil alan taleplerini son derece makul karşılarız dedik. Sakarya stadının olduğu yer onun yanındaki Çark Mesire’nin yenilenmesi ile ilgili bir gündem vardı. Şimdi böyle bir proje olacak. Bir tarafta Kent Park bir tarafta yolun karşısında Millet Bahçesi ile çok güzel bir görüntü ortaya çıkacağı düşünülüyor. Basınımızda teşekkür ediyorum bu alanın yeşil alan olması için çok uğraştılar. Şehrimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.