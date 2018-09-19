Başkan Toçoğlu: “Gaziler birlik ve beraberliğin temsilidir”

Valilik Kampüsünde çelenk sunma töreniyle başlayan programa Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 7. Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Salih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, kaymakamlar, il müdürleri ile şehit ve gazi dernekleri yer aldı. Tören heyeti çelenk sunmanın ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ne ziyarette bulundular.

Başkan Toçoğlu, “Gazilik, milletimizin birlik ve beraberliğini temsil eden önemli değerlerimizdendir. Vatanımız için gözünü kırpmadan canını siper eden Gazilerimiz için Büyükşehir Belediyesi olarak bir bina inşa edip hizmete sunmuştuk. Hamdolsun gazi ve şehit ailelerimiz çok daha iyi şartlarda bir araya gelip zaman geçirebiliyor. Vatanımızın yaşayan değerleri Gazilerimizin gününü bir kez daha kutluyoruz. Tüm şehitlerimizi hayırla yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.