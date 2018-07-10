Başkan Toçoğlu gençlere futbol sahası için müjde verdi

Kocaali Karşı Mahallesi’nde gençlerle bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, futbol sahası müjdesi verdi. Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan’ın da yer aldığı buluşmada Başkan Toçoğlu, hayata geçirilecek futbol sahası için incelemelerde bulundu. Gençler; Başkan Toçoğlu’na inşa edilecek spor sahası için teşekkür etti. Kocaali’ye yaptığı ziyaretin öncesinde yaşanan gelişmeleri paylaşan Başkan Toçoğlu, “Seçim öncesi Kocaali’de genç arkadaşlarımızın futbol sahası talepleri vardı. Seçim çalışmalarının ardından kendilerini ziyaret edeceğimi söylemiştim. İlçe belediye başkanımız ve bürokratlarımızla birlikte Karşı Mahallemizde incelemelerde bulunduk. İnşallah gençlerimizin spor yapabilecekleri futbol sahası için kısa süre içerisinde ihaleye çıkacak ve ilçemize kazandıracağız. Hayırlı olsun” dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu, Sakarya’nın spor alanında gün geçtikçe geliştiğini kaydederek, “Şehrimiz Sakaryaspor, Büyükşehir Basketbol Takımımızın yanı sıra bireysel sporlarda da önemli bir aşama kat etti. Bizde gençlerimizin spor yapabilecekleri alanların sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Modern spor tesislerini hizmete alıyoruz. İnşallah Kocaali ilçemizde de inşa edeceğimiz çalışma genç arkadaşlarımızı sahada buluşturacak” diye konuştu.