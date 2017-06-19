Başkan Toçoğlu gençlerle buluştu

Özkum Restoran’da gerçekleştirilen programa Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Nazmi Bostancı ve çok sayıda genç katıldı. Program soru-cevap formatında gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantı da bir konuşma yapan Başkan Zeki Toçoğlu, “Seçildiğimizden itibaren Sapanca’ya 161 milyon lira yatırım yaptık. İçmesuyu ve kanalizasyon yatırımları ilçemiz için çok önemli yatırımlardır. Sapanca 16 ilçemiz arasında özel bir yere sahiptir. En sevdiğim ilçelerden biri Sapanca’dır. Ben haftada 3 kez Sapanca’ya geliyorum. Bugüne kadar Sapanca’ya 161 Milyon TL’lik yatırım yaptık. Sapanca’nın kanalizasyonuna, içme suyuna, alt yapısına çok önemli yatırımlar yaptık. Biz 16 ilçeye hizmet götüren bir belediyeyiz. İlçelerimiz arasında denge gözetmek durumudayız. Hamdolsun bugün baktığımızda Sapanca’nın herhangi bir kronik sorunu olmadığını görüyoruz. Sapanca’ya daha önce çarşı projesi kazandırmıştık. İlçenin geleceğine büyük katkı sunacak olan SGM yükseliyor. Köprü yaptık. Asfalt çalışmalarımız da Sapanca’da devam ediyor” dedi.

Sapanca’nın imarı hakkında yöneltilen soruları da cevaplayan Başkan Toçoğlu, “Sapanca’da imar konusu çok tartışılıyor. Bir yeri imara açmak benim için çok kolay. Ama yanlış bir adım atarsak bundan önce Sapancalılar zarar görür. Sapanca’nın her tarafı şahıs malı. İmara açılmayan kısımlar şahıslara ait araziler. Bunlardan bir tanesini açarsanız tamamını açmanız gerekiyor. Tamamını açınca yol, altyapı, sosyal donatı yapmanız gerekiyor. Bunu yapınca Sapanca diye bir şey kalmaz. Maalesef burada aleyhimizde yürütülen kampanyaların tamamı imar konusuna dayanıyor. Ben imar konusunda direnmesem bu arkadaşlar beni çok sevecekler. Sapanca’da imar konusunda yapılacak en küçük hata Sapanca’nın mahvolmasına neden olacaktır. Biz birilerini memnun etmek adına Sapanca’nın geleceğini tehlike altına atamayız” diye konuştu.

Sözlerinin devamında Başkan Toçoğlu, “Otoban üzerinden geçenler dağlara yapılan evleri görüp buralar taş yığını oldu diyorlar. Yapılar hemen dikkat çekiyor. Yapılması gereken şu anki yerleşik alanları el birliği ile genişletmek. İnsanlar Sapanca’ya yeşili doğası için geliyor. Siz doğayı tahrip ederseniz bunun geri dönüşü olmaz. Sapanca için hepimizin duyarlı olması lazım. Bunun vebalinden kurtulamayız. Bu toplumsal bir meseledir. Ben Sapanca’nın yeşilini betona teslim edecek bir mesuliyet altına girmek istemiyorum. 18 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Asıl Sapanca’yı seven benim. Ben Sapanca’yı sevmesem, Sapanca’ya hayran olmasam Sapanca şimdiden beton yığını olmuştu. Buralarda sizler ve sizin çocuklarınız yaşayacak. Sizin imar konusunda benden daha hassas olmanız gerekiyor. Hacımercan’a yapılacak spor tesisine yaklaşık 5 buçuk milyon lira harcayacağız. O bölgede dolgu yapıldı. Dolgunun oturmasını bekledik. Kaynağımız hazır. Yakın zamanda ihaleye çıkacağız. Sosyal Gelişim Merkezi için ilçe belediyesi tarafından nerede yer gösterildiyse merkezimizi orada yapıyoruz. Biz Uzunkum’da sondaj çalışmaları gerçekleştirdik. Bölgenin turizm alanı olarak ilan edilmesi bizim değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğunda” şeklinde konuştu.