Başkan Toçoğlu, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı

AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleri, il başkanları, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile parti mensuplarının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen program sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, değerlendirmelerde bulundu.

İl Başkanları Toplantısı’nın ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Toçoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na İl Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız ve Adapazarı Belediye Başkanımızla birlikte katıldık. Cumhurbaşkanımız 2019 seçimlerinin önemini defaatle dile getirdi ve 2019’un başarılarla dolu olacağına inandıklarını ifade ettiler. İnşallah bizler de birlik ve beraberlik içerisinde 2019’da Sakarya’dan Ankara’ya güçlü bir destek sunacağız” dedi.

Başkan Toçoğlu, “Cumhurbaşkanımız 2019 seçimleri için kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirerek hazırlıkların hızlandırılması gerektiğini belirttiler. İnşallah bu doğrultuda durmadan, yorulmadan, yüksünmeden çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi geleceğe taşıyacak adımları hep birlikte atacağız. Allah’ın izniyle partimizin kurulduğu günden bu yana elde ettiği başarılara bir yenisini de 2019’da ekleyeceğiz” diye konuştu.