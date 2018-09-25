Başkan Toçoğlu: "Güçlü altyapı ve sorunsuz gelecek için 1,3 milyar yatırım"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirilen üst yönetim toplantısında altyapı yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiklerinde musluklarından doğrudan su içilebilen bir Sakarya hedeflediklerini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sapanca Gölü'nün suyunu şehre en iyi şekilde ulaştırabilmek için 4. Çelik İsale Hattı'nı hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Toçoğlu, “Bunu gerçekleştirmek için projelerimizi hazırladık. Sapanca Gölü'nün suyunu şehrimize en iyi şekilde ulaştırabilmek için 4. Çelik İsale Hattı'nı hayata geçirdik. Bu hattı deprem riskine karşı inşa ettiğimiz tünelle koruma altına aldık. Şehir genelinde 10 içmesuyu arıtma tesisini tamamladık. Dağ, tepe demeden şehrimizin dört bir yanında ve 16 ilçemizde içmesuyu hatları imal ettik. Suyun kalitesini güvence altına almak için suyu kaynağında korumaya başladık. Suyu kontrol altında tutarken teknolojinin tüm nimetlerinden yararlandığımız bir sistem oluşturduk. Bu sistemle suyun her anını, kalite parametlerini ve değerlerini sürekli izliyor, bu veriler ışığında suyu yönetiyoruz” dedi.

Başkan Toçoğlu, “İçmesuyuna yönelik yaptığımız yatırımlarla Kaynarca'ya 60 kilometre uzaklıktan Sapanca Gölü suyunu ulaştırdık. Hendek'te Yeşilyurt Grubu İçmesuyu Projesi ve Uludere İçmesuyu Projesi'nin ilk etabını tamamladık. Pamukova İçmesuyu Projesi, Taraklı İçmesuyu Projesi, Kuzuluk İçmesuyu Projesi, Keremali İçmesuyu Projesi, Sapanca Üst Mahalleler İçmesuyu Projesi ve Arifiye Kemaliye Grubu İçmesuyu Projesi'ni tamamlayarak bu bölgeleri bol ve sağlıklı içmesuyuyla buluşturduk. Karasu-Kocaali İçmesuyu Projemizde artık sona yaklaşıyoruz. Yine Karasu'nun yüksek kesimlerinde çalışmalarımız devam ediyor. Karapürçek ve Akyazı Küçücek'te sona geldik. Sapanca İçmesuyu Projesi, Taraklı-Geyve Yüksek Mahalleler İçmesuyu Projesi, Söğütlü İçmesuyu Projesi, Hendek Bakacak, Eskibıçkı ve Bıçkıatik İçmesuyu Projeleri ve Serdivan ile Erenler'de su kayıplarını dünya standartlarına indirecek içmesuyu projelerimizde çalışmalar sürüyor” diye konuştu.

"Temiz çevre yeşil Sakarya"

Türkiye'nin en kaliteli sularından birisinin Sakarya'da içilmesinde atıksuya yönelik yatırımların önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Toçoğlu, “Su kaynaklarımızı ve çevremizi korumak, doğayla iç içe gelişen bir şehir inşa etmek için kanalizasyon hatları ve atıksu arıtma tesisleri inşa ettik. Atıksu yatırımlarımızla Sapanca Gölü'nü, Sakarya Nehri'ni, Karadeniz'i ve su kaynaklarımızı koruma altına aldık. Şehrimize 3 atıksu arıtma tesisi kazandırdık. Kocaali, Sapanca Yanık, Akyazı Kuzuluk, Pamukova, Geyve ve Taraklı Kanalizasyon Projelerini tamamladık. Karapürçek ve Akyazı Küçücek'te kanalizasyon altyapısına yönelik çalışmalarımızı sonlandırmak üzereyiz. Ferizli-Söğütlü Kanalizasyon Projesi'nde çalışmalarımız sürüyor. Adapazarı'nın Bağlar, Süleymanbey ve Köprübaşı Mahallelerinde inşa edeceğimiz atıksu altyapısı için ihalemizi yaptık. Akyazı ve Hendek'te inşa edeceğimiz yeni hatlar için kısa süre içerisinde ihaleye çıkacağız. Taraklı'da atıksu arıtma tesisi, Kaynarca'da ise atıksu arıtma tesisi ve atıksu altyapısı inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

"308 bin metrelik yağmursuyu altyapısı"

Başkan Toçoğlu, “Yağmursuyuna yönelik yatırımlara büyük önem veriyoruz. Yağmursularının en iyi şekilde toplanarak deşarj edilmesi için projeler hazırlıyor, önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda 2009'dan günümüze şehrimiz için 308 bin metreyi aşan yağmursuyu altyapısı inşa ettik. Erenler'de Modern Sanayi için inşa edilen hatlarla da entegre olacak dev bir yağmursuyu hattı inşa ediyoruz. Serdivan'da 16 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattını tamamladık. Şehir merkezinde muhtelif bölgelerde ve şehrimize kazandırdığımız yeni güzergâhlarda yağmursuyu altyapısına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkez ilçeler dışında bulunan ilçelerimizde de yağmursuyu hatları inşa ediyoruz. Kocaali, Karapürçek, Karasu Sanayi Sitesi ve Hendek Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bu anlamdaki çalışmalarımızı tamamladık. Şehir genelinde yağmursuyu hatlarına yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Temiz enerji yatırımları"

Sadece günü düşünerek hareket etmediklerini kaydeden Başkan Toçoğlu, “Şehrimizin su geleceğini de hesaba katarak dev projeleri hayata geçiriyoruz. Alternatif su kaynakları oluşturuyor, Sakarya'yı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla buluşturuyoruz. 140 milyonluk yatırımla inşa ettiğimiz Akçay Barajı ile hem 40 milyon metreküplük alternatif bir su kaynağı oluşturmuş olacağız, hem de yılda 45 milyon kilovata kadar enerji üretebileceğiz. Şehrimizin kuzeyinde inşa edeceğimiz Çamdağı Barajı'da bu bölgelerin içmesuyu geleceğini garanti altına alacak. Türkiye'ye örnek olan ADASU HES ile enerji üretmeye devam ediyoruz. Akyazı'da inşa ettiğimiz Keremali HES'te ise çalışmalar sürüyor. Hazırladığımız projeler ve yatırım programımız çerçevesinde Sakarya'yı sağlam temeller üzerine yükseltecek altyapı projelerini hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.