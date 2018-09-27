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Başkan Toçoğlu: "Gücümüzü birlikteliğimizden alıyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, esnaf ziyaretlerinin ardından İstasyon Taksi Durağı’nı da ziyaret ederek taksici esnafıyla bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, esnaf ziyaretlerinin ardından İstasyon Taksi Durağı'nı da ziyaret ederek taksici esnafıyla bir araya geldi.


Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, taksici esnafıyla da sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Esnafların taleplerini de dinleyen Başkan Toçoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde Sakarya'nın ihtiyaçlarına dönük adımları atacaklarını söyledi. Başkan Zeki Toçoğlu, “Şehir merkezimizde ticari faaliyetlerini sürdüren esnaflarımızı ziyaret ettik, hayırlı ve bereketli kazançlar diledik. İstasyon Taksi Durağı'nda taksici esnafımızla buluştuk, çalışmalarında kolaylıklar diledik. Muhabbetimizle, oluşturduğumuz istişare kültürüyle gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızdan memnuniyet duyuyoruz. Esnaf kardeşlerimize gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Toçoğlu, “Şehrimiz esnafıyla sıklıkla bir araya geliyor, istişarelerde bulunuyoruz. Ortaya koyduğumuz birliktelikle güzel bir uyum yakaladık. İnşallah kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Millet olarak yaptığımız bir işi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Gayretkeş olacağız. Doğru işlerde birlikte olacak, beraber hareket edecek; tüm sorunları çözeceğiz. Birlikteliğimizin devam etmesini diliyor, tüm esnaflarımıza çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyorum” diye konuştu.

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