Başkan Toçoğlu: “Hak ettikleri cezayı bulacaklar”

Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesi’nde yaşanan olayda Suriyeli hamile bir kadın ve 10 aylık çocuğu önce ormanlık alana götürülmüş, hamile kadına tecavüz edilmiş, ardından çocuğuyla birlikte başları taşla ezilerek vahşi bir şekilde katledilmişlerdi. Başkan Toçoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kınama mesajında, “Kaynarca’da yaşanan vahşi katliamdan derin üzüntü duyuyorum. Bunu yapanlar hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Şiddetin dini milleti ırkı mezhebi olmaz. Kim yaparsa yapsın, kime yaparsa yapsın zulüm zulümdür. Bize düşen mazlumun yanında durmaktır. Asırlardır sergilediğimiz duruşumuz budur. Bugün de mazlumun yanında zalimin karşısında yer alacağız. Kardeşliğimiz bakidir. Adaletimize, merhametimize, insanlığımıza güvenip bize sığınan kardeşlerimizle huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Şiddet ve nefret tohumlarının bu ülkede kök salmasına asla izin vermeyeceğiz. Asırlardır süren kardeşliğimiz kıyamete kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.