Başkan Toçoğlu: “Hepimizin ortak noktası Sakarya’ya hizmettir”

Yeni dönemde uyum içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SESOB’un yeni yönetime başarılar diledi. Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, “SESOB 39. Olağan Kongresini Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemiz ile her zaman uyumlu bir çalışma ortaya koyduk. Ortak projelere imza attık. İnşallah daha nice çalışmayı birlikteliğimizle hayata geçireceğiz” dedi.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin yeni yönetimi ile bir araya gelen Başkan Toçoğlu, “SESOB 39. Olağan Kongresinin ardından yeniden başkanlık görevine seçilen Hasan Alişan’ı ve yeni yönetimini kutluyorum. Şehrimiz için tüm paydaşlarımızla olduğu gibi SESOB’la da uyum içerisinde çalıştık. Birlikte projeler ürettik. Yine çalışacak, yine üretmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, diğer illere örnek olan uyumumuzu sürdürecek, ortak noktamız olan Sakarya için çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımıza desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.