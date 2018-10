Başkan Toçoğlu: "İlk yardım eğitimi hepimiz için gereklidir"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık ile ilgili bilgilerin verildiği 'İlk Yardım Eğitimlerinde sertifika töreni' gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İlk Yardım Eğitimleri Sertifa Töreni düzenlendi. AKM'de düzenlenen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı, daire başkanları, doktorlar ve kurs katılımcıları yer aldı. Başkan Toçoğlu, törenin ardından kursiyerlere katılım sertifikalarını ve ilk yardım kitini hediye etti.

Kursun kendisini bilinçlendirdiğini belirten kursiyerlerden İbrahim Kulak, “İlk Yardım Kurslarına katılma fırsatı buldum. Sağlıkçı olmama rağmen bu kurs sayesinde hem teorik hem de pratik uygulamalı bir şekilde aldığım eğitim ile kendime çok iyi şeyler kattım. Ücretsiz olarak düzenlenen bu kurs için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim” dedi. Her sene katılımcı sayısını arttırdıklarını mutluluğunu yaşayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı, “2010 yılından beri düzenlemiş olduğumuz ilk yardım kurslarında 3 bin kişiye eğitim sunduk. Her sene ilk yardım kursumuza katılımcı sayımızı arttırıyoruz. Eğitimimizin amacı acil durumda ki hastanın iyileşmesini sağlamak ve kötüleşmesini önlemek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu, bugüne kadar sağlık konusunda hiçbir destekten kaçınmadı. En son vermiş olduğu talimat ile Tıp Merkezimizde ki hekim sayımızı arttırarak 5 uzman doktor daha kadromuza katıldı. Sizlere her zaman daha iyi hizmet verme düşüncesindeyiz ve bu düşüncede olacağız” diye konuştu.

“İlk yardım hayat kurtarır”

Eğitimleri başarıyla tamamlayan tüm kursiyerleri tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “Siz değerli hemşehrilerimizin de bildiği üzere Sakarya bir deprem bölgesi. Bölgemiz için ilk yardım ve afet eğitimleri çok büyük bir anlam taşıyor. 1999 depremini beraberce yaşadık. Allah göstermesin yeni bir depremle karşılaştığımızda o anda neler yapabileceğimiz çok önemli. Bilinçli bir sağlık müdahalesi birçok insanımızın hayatını kurtarmamıza vesile olabilir. Büyükşehir Belediyesi olarak gönüllülük esasına dayanan topluma yarar sağlayacak bu tarz çalışmaları önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın yaptığı bilinçli müdahaleler kaza ve afet anlarında can kaybını engelleyerek en aza indiriyor. Afet bölgesinde yaşayan her bireyin bu eğitimi alması gerekiyor. Unutmamalıyız; ilk yardım hayat kurtarır. Emek gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.