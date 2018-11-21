Başkan Toçoğlu iş adamları ve esnafla bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehir eşrafı, iş adamları ve STK temsilcileriyle gerçekleştirilen programda bir araya geldi. Ramada Otel'de düzenlenen buluşmada Başkan Toçoğlu'nun yanı sıra SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Hizmet-İş Şube Başkanı Mesut Gökdemir, İş Adamı Bülent Karaaslan, Ömer Arslan, şehir eşrafı, esnaflar ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmalarını yapan Bülent Karaaslan, Başkan Toçoğlu'na ve katılanlara teşekkürlerini iletti.

"Sakarya'ya değer katan çalışmalar"

Düzenlenen buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi'nde 2 dönemdir çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çok şükür bu süreç içerisinde şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda adımlar attık, imkanlarımız dahilinde şehrimizi hizmetlerle buluşturduk. İlk adımımız altyapı oldu ve bugün 1,3 milyarlık altyapı yatırımını hayata geçirdik. Hamdolsun su kaynaklarımızı koruma altına aldık. Sapanca Gölü'ne, Sakarya Nehri'ne, Karadeniz'e atık karışımını önledik. Hemşehrilerimizin musluklarına temiz ve sağlıklı içmesuyu ulaştırdık. Alternatif su kaynakları oluşturuyoruz” dedi.

"Yatay mimaride örnek şehir"

Sakarya'da 16 ilçeye hizmet götürdüklerini ifade ederek sözlerini sürdüren Toçoğlu, “Hamdolsun Sakarya'mız yakaladığı gelişim ivmesiyle adından sıkça söz ettiren bir şehir haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Dikey değil, yatay mimari istiyoruz' sözleri bizler için gurur kaynağı oldu. Çünkü biz Sakarya'da 19 yıldır yatay mimari uyguluyoruz. Çocukların toprakla temas ettiği, gökyüzünü görebildiğimiz bir şehircilikten yanayız. Gökdelenleri değil, gökyüzünü benimsiyoruz. İnşallah bu duruşumuzu sürdüreceğiz” diye konuştu.

"Şehrin yeni yatırımları"

Şehri yeni yatırımlarla buluşturduklarını ve açılışlarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Toçoğlu, “Tarihi Uzunçarşı'yı aslına kavuşturduk. Bölgenin en büyük halinde sona yaklaştık. Entegre Katı Atık Yönetimi projemiz de inşa çalışmalarımız devam ediyor. Öte yandan kurduğumuz sistemle çöpten elektrik üretimine başladık. İnşallah 100 milyonluk yatırımımız SEKAY ile enerji ve organik gübre üreteceğiz. Yeni duble yollar, spor tesisleri, yeni yaşam alanları inşa etmeye devam edeceğiz. Toplumumuzun tamamına dokunan, Sosyal Politikalar alanında Türkiye 3.'lüğü ödülü alan Sosyal Gelişim Merkezleri'ni yaygınlaştırdık. Sosyal çalışmalarımızın yanında grup yollarımız ve caddelerimizde asfalt çalışmaları gerçekleştirdik. Şimdi yeni bir süreç içerisindeyiz. Şehrimiz için hayırlısı olmasını diliyorum. Bizim tek düşüncemiz Sakarya ya hizmettir. Katılımcı belediyecilik anlayışına, istişare kültürüne önem verdik. STK'larımızla, eşrafımızla, muhtarlarımızla, hemşehrilerimizle bir arada olduk. Şeffaf olduk. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiledik. Yakaladığımız uyum devam ettiği müddetçe hem şehrimiz hem de ülkemiz kazanmaya devam edecek. Bu şehrin doğasını, toprağını, suyunu, çevresini, huzurunu korumaya, şehrimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.