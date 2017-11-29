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29 Kasım 2017 17:36

Başkan Toçoğlu Karaman mahallesi esnafıyla bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Karaman’da ticari faaliyetlerini sürdüren Mavi İş Merkezi esnafı ile bir araya geldi.

Başkan Toçoğlu Karaman mahallesi esnafıyla bir araya geldi

29 Kasım 2017 17:36


Buluşmada Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Recep Ören, Karaman Mahalle Muhtarı Mustafa Çalık ve esnaflar yer aldı. Buluşmada konuşma yapan Muhtar Mustafa Çalık, “Davetimize icabet eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na ve Adapazarı Belediye Başkanımız Süleyman Dişli’ye teşekkür ediyorum. Mahallemizde bulunan iş merkezlerinin Büyükşehir Belediyesi’nin devredilmesinin ardından Başkanımız Zeki Toçoğlu tarafından ciddi yatırımlar yapıldı. Mahallelerimizin temizliği konusunda da Adapazarı Belediyemiz titiz bir çalışma yürütüyor. Hem Büyükşehir hem de ilçe belediyemize mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Toçoğlu, Karaman’da esnaflarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Karaman şehrimizin hızla gelişen ve yıldızı parlayan mahallelerinden biri. Mahalle statüsünde olmasına rağmen bir ilçe gibi faaliyet gösteriyor. İş merkezinde farklı sektörlere ait esnaflar ticari hayatlarını sürdürüyor. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak iş merkezlerini dönüşüme tabi tuttuk. Kamu kurumlarına devrederek kullanıma sunduk. Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nu bölgeye kazandırdık. İş merkezlerinin dönüşümü için 25 milyonluk yatırım yaptık. Karaman Atıksu Arıtma Tesisimizin üstünü kapatarak, koku sorununa çözüme kavuşturduk. İnşallah birlikteliğimizle şehrimiz, ilçelerimiz ve mahallelerimiz için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Karaman önümüzdeki süreçte çok daha merkezi bir mahalle konumuna gelecek” diye konuştu.




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