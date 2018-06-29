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29 Haziran 2018 16:40

Başkan Toçoğlu: “Karasu SGM Ekim ayında tamamlanacak”

Sakarya Büyükşehir Belediye tarafından kurulan Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Ekim ayında tamamlanacak.

Başkan Toçoğlu: “Karasu SGM Ekim ayında tamamlanacak”

29 Haziran 2018 16:40


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Karasu Sosyal Gelişim Merkezi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Toçoğlu’na SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Hakkı Topaloğlu eşlik etti. Başkan Toçoğlu çalışmaları gezerken yaptığı açıklamada, “Aşağı İncili Mahallesi’nde 5 bin metrekarelik alan üzerine inşa ettiğimiz Karasu Sosyal Gelişim Merkezimizde çalışmalarımız hızla tamamlanıyor. Genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarına cevap üretecek olan tesisimizin içerisinde SAMEK sınıfları, kafeterya, kitap kafe, çok amaçlı salon, seminer salonu, teknik ofisleri, 250 kişilik konferans salonu, derslikler ve bol yeşil alan olacak. Karasu SGM ile çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza en değerli hizmetleri sunacağız. 4 farklı bloktan oluşan projemizde konferans salonunun yer aldığı bloğumuzun dışında kaba inşaatlarını tamamladık. Çelik imatların yanında mekanik ve elektrik imalatlarımızı da sürdürüyoruz. Hamdolsun çalışmalarımız hızla ilerliyor. Bu güzel projemizi söz verdiğimiz gibi Ekim ayında hizmete almayı planlıyoruz” dedi.




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