Başkan Toçoğlu: "Kaynarca'da gerekenler yapılacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kaynarca'da yaşanan sel felaketinin ardından bürokratlarıyla durum değerlendirmesi gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirilen toplantıya Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu'nun yanı sıra Genel Sekreter İbrahim Pehlivan, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Zafer Poyraz, Ali Oktar, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları yer aldı. SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, “Kaynarca zor bir hafta sonunu geride bıraktı. 1 saatte 115 kilogram yağış alan ilçemizde yaşanan felaketin ardından çeşitli hasarlar oluştu. SASKİ olarak Büyükşehirimizin tüm ekipleriyle felaket bölgesinde ilk andan son ana kadar yakaladığımız güzel koordinasyonla afetin izlerini siliyoruz” dedi.

"Selin izleri silinecek"

İlçede hayatın en kısa sürede normale döneceğini söyleyen Başkan Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak sel felaketine uğrayan Kaynarca'da çalışmalarımız devam ediyor. Araçlar, köprüler ve yollar zarar gördü. Tespitlerimize göre 54 araç ve 100'e yakın dükkan felaketten maddi olarak etkilenmiş durumda. Ekiplerimiz ilçenin temizliği için yoğun çalışma sarf ediyor. Yollar yıkanıyor, çöpler toplanıyor. Zarar görmüş asfalt yollarımız için çalışmalarımız başlayacak. İnşallah ilçemizde en kısa sürede hayat normale dönecek” diye konuştu.

"Gereken adımlar atılacak"

Bu tip hadiselerden gereken derslerin çıkarılması gerektiğini vurgulayan Toçoğlu, “Kaynarca'da yaşanan sel aynı zamanda bizim için önemli bir uyarıdır. Önceliğimiz tabii ki yaranın sarılması. Bu tip hadiselerden gereken dersi çıkartmamız gerekir. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her platformda açık bir şekilde imarın öneminden bahsediyorum. Biz her işimizi imara uygun, doğru yapmak zorundayız. Şehirleşmede planlarımızı afetleri göz önünde bulundurarak hazırlamak durumundayız. Yeşil alanlar, dere yatakları, su kaynakları, doğal hayat en ciddi şekilde korunmalıdır. Bu vesileyle afetten gerekli dersi çıkartarak, ilçemizdeki çalışmaları da en kısa süre içerisinde toparlayarak gereken adımları atacağız” şeklinde konuştu.