Başkan Toçoğlu: “Kaynarca’nın yeni yatırımları hayırlı olsun”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Kaynarca’da hayata geçirilen içmesuyu projesi, Kaynarca Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kapalı otopark ve meydan projelerinin açılışı ile Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen iftar programına katıldı. Programda AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Çiğdem Erdoğan Atabek, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Murat Kefli, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, muhtarlar, Büyükşehir ile SASKİ bürokratları ve binlerce Kaynarcalı yer aldı. Milletvekili Adayı Atabek, Kaynarcalıların Ramazan ayını tebrik ederken; yeni yatırımların hayırlı olmasını temenni etti.

“Yaklaşık 30 milyonluk yatırım”

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Kaynarca bir zamanlar ciddi su sıkıntılarının yaşandığı bir bölgeydi. Bugün Kaynarca’nın en ücra evine kadar Türkiye’nin en kaliteli içmesuyunu ulaştırdık. 2 aşamalı bir proje gerçekleştirdik. Önce ilçe merkezine daha sonra geri kalan mahallelere bu suyu dağıttık ve bugün bu mutluluğu hep beraber paylaşıyoruz. 30 milyona yakın yatırım yaptık. Bugün Kaynarca’nın merkez ve köylerinin musluklarından akan su paketlenmiş sulardan çok daha güvenli ve kaliteli bir içmesuyudur. İçmesuyu konusunda ortaya koyduğumuz büyük iddiayı sürdürüyoruz. Biz Sakaryalıların musluklarından dünya standartlarında su içmelerini sağladık. Bunu kendimize ahlaki bir görev addediyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde nasıl insanlar musluklarından güvenli bir şekilde su içebiliyorlarsa, bizler de bunu vatandaşlarımıza sağlamaya çalışıyoruz. Bu iddiayı da sürdüreceğiz. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve destek olan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kaynarca’nın altyapı eksiği olan kanalizasyon hattı ve atıksu arıtma tesisi için de projelerimizi hazırladık” dedi.

“Hayal bile edilemezdi”

Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel ise yaptığı açıklamada, “Zeki Başkanıma Sapanca’nın suyunu Karadeniz sahillerine kadar getirdiği için teşekkür ediyorum. Uzun yıllar ilçe başkanlığı yaptım. 100 metre boru için Sakarya’daki köy hizmetlerinde aramadığımız kimse kalmıyordu. Bugün yaşanan hayal bile edilemeyecek bir şey. Bugün Kaynarca’nın Karadeniz sahillerine gittiğimizde Sapanca Gölü’nün suyunu çeşmelerden içebiliyoruz. Hükümetimiz ile birlikte oluşan refahtan ilçemiz de payını alıyor. İlçe merkezimizde önemli bir parklanma sorunu ve otopark ihtiyacı vardı. Bizler de talepler doğrultusunda bir otopark inşa ettik. Grup yollarımızda da ciddi bir çalışma söz konusu” diye konuştu.

“Güçlü bir ses vereceğiz”

Millete hizmet etmek için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Kaynarcamızın en önemli sorunlarından biri olan su sorununu kısa süre içerisinde hallettik. Diğer eksiklikleri de el birliğiyle tamamlayacağız. Hizmetlerin devamı Ankara’da güçlü ve istikrarlı bir hükümetin olmasıyla oluyor. Yıllardır bu güçlü hükümet sayesinde bu hizmetleri yaptık ve bugünlere ulaştık. Şimdi Türkiye yeni bir eşiği aşmak üzere. Hem cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hem de güçlü bir parlamento için AK Parti’ye Sakarya ve Kaynarca’dan güçlü bir ses vereceğiz. Biz göreve geldiğimizde Kaynarca’nın su sorununu halletmeyi kafamıza koyduk, geldik, söz verdik ve bunu yaptık. Koalisyon dönemlerinde bir kamyon asfalt için büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Sizin güçlü desteğinizle sizlere güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Kaynarca bugüne kadar üzerine düşeni fazlasıyla yaptı, 24 Haziran’da en iyi şekilde yapacağına inanıyorum” dedi.