Başkan Toçoğlu Maltepe tesisini inceledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, inşaat çalışmalarının devam ettiği Adapazarı Maltepe Sosyal Tesisleri projesini yerinde inceledi.

Genel Sekterer Yardımcısı Ayhan Kardan’ın da yer aldığı incelemede şantiye alanında görevli yetkililerden bilgiler alan Başkan Toçoğlu, çalışanlara da kolaylıklar diledi. Başkan Toçoğlu, “Kış şartlarına rağmen çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah bahar aylarında bu projemizi halkımızın kullanımına sunacağız. Maltepe Sosyal Tesisleri’ni vatandaşlarımızın kullanımına sunacağımızı daha önce açıklamış; benzer örnek projeleri incelemiş; hemen çalışmalarımızı başlatmıştık. Araziyi proje kotuna getirmek adına başlattığımız kazı işlemlerimizi sonlandırdık. Şuan kafeteryanın temel işlemleri devam ediyor. Ayrıca alanda bulunan 37 kıllık kulede de gerekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah tesisimizi kısa süre içerisinde tamamlayacak; yeni yaşam alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

35 dönüm arazi üzerinde örnek bir proje inşa ettiklerini ifade eden Başkan Toçoğlu, “Maltepe’de inşallah örnek bir projeyi hayata geçireceğiz. 35 dönüm arazi üzerinde ve içerisinde düğün salonu, kafeteryalar, restaurant ve çocuk oyun alanları bulunacak projemizle şehrimiz yeni bir buluşma noktasına daha sahip olacak. Bu tesis şehrimizin en güzel manzalarından birine sahip olacak. Şehrimizin tamamına yayılan hizmet ağımızın nadide örneklerinden birini bahar aylarında inşallah Maltepe’ye kazandırmış olacağız. Şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.