Başkan Toçoğlu, Millet Bahçesi projesinde gelinen son durumu açıkladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Haziran Sakarya Mitingi’nde müjdesini paylaştığı Millet Bahçesi projesinde gelinen son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Millet Bahçesi için Eski Stadyumda yıkımın kısa süre içerisinde başlayacağını belirten Toçoğlu, “Eski stadyum, Çark Mesire alanı ve altyapı tesislerinin bulunduğu 70 bin metrekarelik alan için 4 tane proje hazırladık. İnşallah şehrimiz için en uygun projeyi süratle hayata geçireceğiz” dedi.

Eski stadyuma ilave olarak mesire ve altyapı tesislerinin bulunduğu alanın da projeye eklendiğini belirten Başkan Toçoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şehrimizi ziyaretinde çok önemli bir müjdesi oldu. Cumhurbaşkanımız eski stadyum alanının Millet Bahçesi’ne dönüştürüleceği müjdesini verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından hemen çalışmalara başladık. 4 farklı proje hazırladık. 30 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz toplantıda hazırlanan projeleri değerlendireceğiz. Şehrimiz için en uygun proje hangisiyse kamuoyuyla da paylaşıp o projeyi hayata geçireceğiz. Büyükşehir Meclisimizde gerekli düzenlemeleri yaptık ve 70 bin metkarelik parselleri yeşil alan olarak değiştirdik. İnşallah yeşiliyle, yürüyüş ve spor alanlarıyla şehrimize çok yakışacak bir çalışma olacak. Her zaman söylediğimiz gibi Büyükşehir demek, yeşil demek. Millet Bahçemizin şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.