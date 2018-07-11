Başkan Toçoğlu, Milletvekili Atabek’le bir araya geldi

Yeni dönem için AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’e başarı dileklerini ileten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, tek gayelerinin şehre hizmet olduğunu söyledi. Başkan Toçoğlu, “27. Dönem Sakarya Milletvekilimiz Çiğdem Erdoğan Atabek’i Büyükşehir Belediyemizde misafir ettik. Yeni dönem için başarı dileklerimizi ilettik. Sakarya’da Valimiz, Milletvekillerimiz, belediyelerimiz, STK’larımız, muhtarlarımızla uyum içerisinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tek derdimiz, düşücemiz bu şehre, hemşehrilerimize hizmet etmektir. İnşallah hep birlikte bu güzel şehre hizmet etmeyi sürdürecek, gelişen, büyüyen bir Sakarya’yı inşa edeceğiz” dedi.

Milletvekili Atabek ise Sakarya için çalışacaklarını ifade ederek, “Milletimizin bizlere verdiği sorumluluğun farkındayız. İnşallah milletimize layık olacak hizmetler için birlikte çalışacağız. Şehrimiz için hizmetler üreteceğiz” diye konuştu.