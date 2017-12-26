Başkan Toçoğlu, Milletvekili Yavuz’la AKOM’da buluştu

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş’in de yer aldığı ziyarette Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin şehirde yürüttüğü çalışmalarla ilgili Yavuz’a bilgiler verdi, AKOM’u tanıttı. Şehrin afet yönetim altyapısına hediye edilen AKOM’u Yavuz’la gezen Başkan Toçoğlu, “Afet yönetim altyapımızı güçlendirmek adına çok önemli bir adım attık ve AKOM’u hizmete aldık. İtfaiye teşkilatımızı da yeni yerine taşıdık. Çok acı tecrübeler yaşadığımız 99 depremine yenilerinin eklenmemesi adına var gücümüzle çalışıyor, şehrimizi yeni yatırımlarla buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu, “Merkezimiz 9 şiddetinde bir depreme dayanıklı olarak inşa edildi. AKOM’da bulunan dev ekranımızla da şehrimizin önemli kavşak noktalarını anlık olarak takip ediyoruz. Bilindiği üzere yaşadığımız afetlerde en çok haberleşmeden yana sıkıntıların oluştuğunu tecrübe ettik. Bu anlamda AKOM’u kesintisiz enerji ve haberleşme olacak şekilde tasarladık. Yemekhane ve yatakhane de merkezimizde bulunuyor. İnşallah bu konudaki çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek” diye konuştu.

Milletvekili Yavuz ise AKOM’un şehir için çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’yla bir araya geldik. Afet Koordinasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunduk. Deprem bölgesinde yer alan bir şehiriz. Bu anlamda merkezin önemini belirtmem gerekir. Ayrıca afet anında ihtiyaç duyulacak her şey düşünülmüş. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Çok güzel hizmetler hayata geçiriliyor. Bizde Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte şehrimizin projelerini Ankara’da yakından takip ediyoruz. İnşallah hep birlikte şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.