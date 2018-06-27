Başkan Toçoğlu, Muhtarlar Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi

Kentpark’ta gerçekleştirilen buluşmada Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok sayıda muhtar yer aldı. Sakarya Muhtarlar Federasyon Başkanı Erdal Erdem, “Birlikteliğimizi kuvvetlendirmek için bir buluşma düzenlemek istedik. Birkaç yıldır böyle bir buluşma düşünüyorduk. Ancak imkanlarımız kısıtlı olduğu için gerçekleştiremiyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu, derneğimize bir bina tahsis etti. Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizlerle her zaman iletişim halide olan, yalnız bırakmayan Başkanımız Zeki Toçoğlu, bu buluşmanın ev sahibidir” dedi.

Muhtarlar Federasyonu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Toçoğlu ise, “Muhtarlar Federasyonumuzun düzenlediği buluşmada yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımızla kurduğumuz bağ ve yakaladığımız uyumun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte istişare kültürünü yaygınlaştırıyor, yatırımlarımızı değerlendiriyor, muhtarlarımızın fikirlerini alıyoruz. Çok şükür ki 16 ilçemizde muhtarlarla yakaladığımız uyumun izleri şehrimizin her yerinde hissediliyor. Birlikten kuvvet doğar. Şehrimizin geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.