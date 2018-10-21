Başkan Toçoğlu, muhtarlar ile bir araya geldi

Programda Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Ali Oktar, daire başkanları ve muhtarlar yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, "Muhtarlarımız devletle millet arasında köprü görevi görmektedir. Muhtarlarımızın belediye meclis üyesi olması noktasında gereken yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımıza çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu diğer federasyonlarımız tarafından takdirle karşılanıyor. Türkiye'de ilk ve tek olan SEMOS'un uygulamasında da Sakarya örnek bir şehirdir" dedi.

Muhtarlarla birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Başkan Zeki Toçoğlu, "Demokrasimizin en temel taşı olarak mahallelerinizde halkımız ve bizim aramızda bir köprü görevi görüyorsunuz. Vatandaşlarımızın sesi ve vicdanı, biz yerel yöneticilerin ise gözü-kulağı oluyorsunuz. Şehrin her tarafına yayılmış muhtarlarımızı birer çalışma arkadaşı olarak görüyor, tüm projelerimizde fikirlerinizi almayı ve katkılarınızla ilerlemeyi de bir görev sayıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren dayanışma ve birlikteliğimizle şehrimize güzide yatırımlar kazandırdık" diye konuştu.

Şehrin altyapısını güvence altına alabilmek için büyük bir risk aldıklarını açıklayan Toçoğlu, "İlk olarak suya ve yola öncelik verdik. Şehrin altyapısını güvence altına almak için büyük bir risk aldık. Altyapıya 1,3 milyarlık yatırım yaptık. Sizlerin de desteği ile Sakarya, bugün altyapısı modern bir kent olarak karşımızda duruyor. Büyükşehir hizmet sınırlarının tüm ilimizi kapsamasıyla çok sayıda mahallemizi Büyükşehir kalitesiyle buluşturduk. Ciddi işlere imza attık. Mevcut şehircilik anlayışının dışına çıkarak Sakarya'yı kendine özgü bir kentleşme çizgisine dahil ettik. Sakarya'nın şehir kimliğini güçlendirerek, geleceğe özgü, güven veren projeler inşa ettik. Yatay mimariyi benimseyerek, tabiatın kucağında büyüyen bir şehir için yeşil alanlar ve parklar inşa ettik. Şehrimize yeni bulvarlar, yollar kazandırdık. Sadece şehir merkezimizde değil, ilçelerimizde de sosyal hayata dokunacak projeler ürettik. Kültürel etkinliklere ayrı bir önem vererek şehrimizi adeta kültür başkentlerinden birisi haline getirdik" şeklinde konuştu.

"Gelişim çizgisi devam edecek"

Sakarya'yı hayal ettikleri noktaya getirmek için şehre sevdalı insanlardan ilham aldıklarını belirten Toçoğlu, "Mahallelerimiz demokrasinin kılcal damarlarıdır. Yerel demokrasi ancak sizlerin katkılarıyla güçlenir ve beslenir. Sizler toplumumuzun öncelikli ihtiyaçlarını bizlere ileterek kaynaklarımızı etkin ve verimli olarak kullanılmasına katkı sağlıyorsunuz. Bu destekleriniz ve iyi niyetiniz için teşekkür ediyorum. Ancak bilmelisiniz ki daha yapacak çok işimiz, aşacak çok yolumuz var. Sizlerle omuz omuza vererek diğer eksiklikleri de bir bir tamamlayacağız. Sakarya'yı hayal ettiğimiz noktaya getirmek, sanayisi, tarımı, turizmi, sosyal hayatı ve eğitimi ile şehrimizi çok daha yukarılara taşımak için; sizler gibi şehrimize sevdalı insanlarımızdan ilham alıyoruz. Bu şehrin güzel insanları her şeyin en iyisine layık. Bizler belirlediğimiz bu istikamette projeler üretmeye, bunun yanı sıra şehrimize fayda sağlayacak her türlü yeniliğe açık olmaya, yenilikleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Birlikte hareket ettikçe, şehrimizin tamamına yayılan kardeşlik havasını korumayı sürdürdükçe, birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaştıkça şehrimiz yakaladığı gelişim çizgisini yine pek çok örnek işe imza atarak sürdürecektir. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Şehrimiz ve hemşerilerimiz için daha nice güzel hizmetler hayata geçirmeyi bizlere nasip etsin" ifadelerini kullandı.