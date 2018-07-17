Başkan Toçoğlu muhtarlarla bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Murat Kefli, Kaynarca Muhtarlar Derneği Başkanı Türkan Öner ve ilçeye bağlı Arifiye, Ortaköy, Başoğlu muhtarlarıyla bir araya geldi. SASKİ’de gerçekleştirilen görüşmede Genel Sekreter İbrahim Pehlivan ile SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş de yer aldı. Heyet; ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Başkan Toçoğlu’na teşekkür etti. Başkan Zeki Toçoğlu yaptığı açıklamada, “Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla başlattığımız asfalt çalışmalarımızı 16 ilçemizde ve şehir merkezinde yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Kaynarca ilçemizde de Başoğlu, Ortaköy, Turnalı ve İşaret Mahallelerini yeni yüzlerine kavuşturduk. 16 kilometrelik arterin yanında şimdi de Kaynarca’ya bağlantıyı sağlayan Birlik ve Topçu Mahallelerinin 12,5 kilometrelik güzergahını tamamlıyoruz. İnşallah 2019 yılına kadar asfaltsız grup yolu bırakmayacağız. Kaynarca’ya, hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Kaynarca’ya Sapanca Gölü’nün suyunu ulaştırdıklarını ekleyerek sözlerini sürdüren Başkan Zeki Toçoğlu, “10 milyonluk projemizin açılışını kısa süre önce gerçekleştirdik. Sapanca Gölü’nden aldığımız suyu ilçemizin 41 mahallesine ulaştırdık. Şimdi kısmi olarak mahallelerimizde şebeke yenileme çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi projemiz hazır, yakın zamanda ihaleye çıkacağız” dedi.