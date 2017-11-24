Başkan Toçoğlu öğretmenler ile bir araya geldi

Adapazarı ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen buluşmada Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun eşi Gönül Toçoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, şube müdürleri ve çok sayıda eğitimci yer aldı. Başkan Toçoğlu, günün anısına katılımcılara hediye takdim ederken; öğretmenler ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ederek konuşmasına başlayan Başkan Toçoğlu, “Bir yıl sonra yine bir Öğretmenler Günü’nde bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. SAMEK ve Sosyal Gelişim Merkezlerimizde gerçekten çok ciddi bir şekilde eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Eğitim her şeyin aslı, esası. Özellikle normal bir eğitimden ziyade beraberinde manevi bakımdan çok büyük getirileri olan bir eğitim” dedi. .

Eğitim konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına değinen Toçoğlu, “Çocuklardan engellilere kadar herkese eğitim sunmaya çalışıyoruz. Engellilere, yaşlılara, çocuklara hizmet ediyoruz. Hamdolsun Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar çok büyük bir fedakârlıkla bu işi sürdürdük. Biz güzel hizmetlerle milletimizi buluşturdukça milletimiz de bize sahip çıkıyor ve her dönemde daha büyük bir destekle bizi kendisine hizmet etme fırsatı sunuyor. Bundan sonra da bu anlamda işlerimizi çok ciddi ve gayretli bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Toçoğlu, “Suriyeli kardeşlerimiz de kurumlarımızda eğitim görüyorlar. Çok zor şartlar altında topraklarını terk ettiler. Çocuklar eğitimden mahrum. Ama biz onları hiçbir zaman sığınmacı olarak görmedik, görmüyoruz. Onlar bizim kardeşimiz. Bizim başımıza da elzem bir olay gelseydi onlarda bize aynı kardeşlik duygusuyla sahip çıkacaklardı. Bizde onlara bu kardeşlik duygusuyla sahip çıktık ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kısa bir süre içerisinde Engelsiz Yaşam Merkezi’ni faaliyete alacaklarını da belirten Başkan Toçoğlu, “Engelli ailelerin çocuklarını günübirlik bırakabilecekleri bir tesis yapma sözümüz vardı. Onu da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Engelsiz Yaşam Merkezimizi faaliyete alacağız. Ailelerimizin günlük ihtiyaçlarını karşılamasına vesile olmak hepimiz için çok güzel bir duygu. Tüm gereklilikleriyle eksiksiz bir bina oldu. Bu vesileyle gününüzü tekrardan tebrik ediyor, daha nice güzel günleri ailelerinizle mutluluk içerisinde kutlamanızı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.