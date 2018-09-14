Başkan Toçoğlu: “Oy oranımızı yükselteceğiz”

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 126. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri, il başkanları, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile parti mensuplarının yoğun katılımı gerçekleştirilen program sonrasında Başkan Toçoğlu, değerlendirmelerde bulundu. Başkan Toçoğlu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 126. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na İl Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız ve Adapazarı Belediye Başkanımızla birlikte katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi alanında verilen mücadelenin yanında yerel seçim hazırlıklarının da sürdürüldüğünü ifade ettiler. Mart seçimlerinden güçlenerek çıkacağımızı belirttiler. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah yerel seçimlerde oy oranımızı yükselteceğiz” dedi.

“Daha fazla üreteceğiz”

Toçoğlu açıklamalarını şu şekilde tamamladı: “Cumhurbaşkanımız yerel seçimlerden oy oranımızın ve belediye sayımızın artması gerektiğini ifade etti. Hamdolsun şehrimizde bulunan tüm belediyeler AK Parti hizmetleriyle geleceğe emin adımlarla yürüyor. İnşallah Mart 2019 seçimlerinde mevcutta olduğu gibi tüm belediyelerimiz AK Parti'yle yola devam edecek, oy oranımızı ise yükselteceğiz. Projelerimizi hızlandıracağız. Daha fazla çalışacak, daha fazla üreteceğiz. Yorulmayacağız, çalışmalarımızı temel ilkemiz olan tevazu içerisinde sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi gönüllerde olmaya devam edecek, milletimizle birlikte 2023, 2053, 2071 hedeflerine yürüyeceğiz” diye konuştu.