Başkan Toçoğlu, Şaban Dişli'yi ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, kısa süre önce Hollanda Lahey Büyükelçisi olarak görevine başlayan Şaban Dişli'yi konuk etti.

Buluşmada; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İbrahim Pehlivan, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan yer aldı. Başkan Toçoğlu, “Hollanda Lahey Büyükelçimiz Şaban Dişli'yi Büyükşehir Belediyemizde misafir ettik. Büyükelçimizin Hollanda'ya yolculukları öncesi ziyaretinden büyük memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Şaban beyle uzun yıllar Sakarya'da birlikte siyaset yaptık, şehrimiz için çalıştık. Büyükelçimize yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı işlerinde yardımcı olsun” dedi.

Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi olarak göreve başlayan Şaban Dişli ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu ile uzun yıllar birlikte çalıştık. Elimizden geldiğince Sakarya'nın yararına olacak doğru işler yapmaya çalıştık. Milletvekilliği dönemimde Sakarya'nın hizmetinde olduk. Şehrin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar gerçekleştirdik. Şimdi başka bir görev için Hollanda'ya gidiyoruz. İnşallah ülkemizin Hollanda ile olan ikili ilişkilerini daha da iyi bir noktaya taşıyacağız” diye belirtti.