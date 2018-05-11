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11 Mayıs 2018 13:23

Başkan Toçoğlu: “Sakarya sağlığı daha da güçlenecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.

Başkan Toçoğlu: “Sakarya sağlığı daha da güçlenecek”

11 Mayıs 2018 13:23

Dr. Cevdet Erdöl’ü makamında ziyaret etti.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin alanında seçkin bir üniversite olduğunu ifade eden Başkan Toçoğlu, eğitim çalışmalarında başarılar diledi. Prof. Dr. Erdöl, günün anısına Başkan Toçoğlu’na hediye takdim etti. Ziyarette konuşan Başkan Zeki Toçoğlu, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ü makamında ziyaret ettik. Alanında seçkin bir üniversite ve ülkemiz için çok önemli bir yatırım. İnşallah üniversitemizde yapılacak akademik uğraşlar ile sağlık alanında çok önemli çalışmalar hayata geçirilecek. Bizlerde şehrimizde sağlık hizmetlerine her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hamdolsun ülkemizde de son yıllarda sağlık alanında önemli çalışmalar hayata geçirildi. İnşallah sağlıkta öncü Türkiye olacaktır” dedi.


Nazik ziyaretleri dolayısıyla Başkan Toçoğlu’na teşekkür eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Sakarya hem ülkemiz hem de bizler için çok önemli bir şehir. Kısa sürede çok büyük bir aşama kaydettiğini ifade etmem gerekir. SAÜ Tıp Fakültemizde önemli çalışmalara imza atıyor. Başkanımız vesilesiyle tüm Sakarya’ya selamlarımı iletiyorum” diye konuştu.




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