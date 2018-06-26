Başkan Toçoğlu: “Sakarya şampiyonluk bekliyor”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor Rüstemler Tesisleri’ni ziyaret etti. Sakaryaspor Başkan Vekili Cumhur Genç ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı buluşmada Başkan Toçoğlu, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’a başarılar dileyerek şehrin şampiyonluk beklentisini yineledi. Ahmet Yıldırım da ziyaretleri dolayısıyla Başkan Toçoğlu’na teşekkür etti.

Sakaryaspor’un yükselişini sürdürmesi için gereken desteği sağlamaya devam edeceklerini belirten Başkan Zeki Toçoğlu, “Sakaryaspor’un şehrimizin bir markası olduğunu her fırsatta ifade ediyorum. Şimdi yeni bir yolculuğa çıktık. Bu şehrin tek beklentisi şampiyonluktur. Büyükşehir Belediyesi olarak takımımızın her zaman yanındayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımıza destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu sezon yeniden şampiyonluk ipini göğüsleyecek, Sakaryasporumuzu hak ettiği yerlere hep birlikte taşıyacağız” dedi.

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını da cevaplayan Başkan Toçoğlu, Ahmet Yıldırım’dan gelecek habere göre transfer yapacaklarını belirtti.