Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 16:13

Başkan Toçoğlu: “Sakarya şampiyonluk bekliyor”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım’ı ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yeni teknik direktöre başarılar diledi.

Başkan Toçoğlu: “Sakarya şampiyonluk bekliyor”

26 Haziran 2018 16:13


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor Rüstemler Tesisleri’ni ziyaret etti. Sakaryaspor Başkan Vekili Cumhur Genç ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı buluşmada Başkan Toçoğlu, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’a başarılar dileyerek şehrin şampiyonluk beklentisini yineledi. Ahmet Yıldırım da ziyaretleri dolayısıyla Başkan Toçoğlu’na teşekkür etti.


Sakaryaspor’un yükselişini sürdürmesi için gereken desteği sağlamaya devam edeceklerini belirten Başkan Zeki Toçoğlu, “Sakaryaspor’un şehrimizin bir markası olduğunu her fırsatta ifade ediyorum. Şimdi yeni bir yolculuğa çıktık. Bu şehrin tek beklentisi şampiyonluktur. Büyükşehir Belediyesi olarak takımımızın her zaman yanındayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımıza destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu sezon yeniden şampiyonluk ipini göğüsleyecek, Sakaryasporumuzu hak ettiği yerlere hep birlikte taşıyacağız” dedi.


Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını da cevaplayan Başkan Toçoğlu, Ahmet Yıldırım’dan gelecek habere göre transfer yapacaklarını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç