Başkan Toçoğlu: "Sakarya süs bitkiciliğinde örnek şehir olacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 26-29 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar'da gerçekleştirilecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali öncesi fuar alanında incelemelerde bulundu.

Sakarya için önemli bir organizasyon olacağının altını çizen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, ortak bir çalışmanın ürünü olarak gerçekleştirilen fuar ile şehrin gelecekte süs bitkiciliğinde merkez olacağını dile getirdi. Başkan Toçoğlu, “26-29 Eylül tarihleri arasında şehrimizde Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'ne ev sahipliği yapıyoruz. Fuar alanındaki çalışmalarımız devam ediyor. Valiliğimiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, Sapanca Belediyemiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Sakarya için çok önemli bir organizasyon olacak. İnşallah Sakarya peyzaj ve süs bitkiciliği alanında örnek bir şehir haline gelecek” dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu, “Sakarya'mız sanayisiyle, tarımsal çeşitliliğiyle, turizm potansiyeliyle, yatırım imkanlarıyla her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bu anlamda üretim olarak da farklı sektörler öne çıkabiliyor. İnşallah Peyzaj ve Süs Bitkiciği festivali bu alanda yapılan tüm çalışmaları daha da ileri bir boyuta taşıyacak, sektör üreticilerine büyük katkılar sunacaktır. Bu vesileyle 26 Eylül Çarşamba günü açılışını gerçekleştireceğimiz festivalin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.