Yayla sezonu bitmeden doğaseverleri yaylara davet eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya’da bulunan güzelliklerin insana huzur verdiğini söyledi. Toçoğlu, “Yeşille mavinin buluşma noktası olan Sakarya, yaylaları, denizi, gölü ve nehriyle tüm güzelliklere sahip. Bu güzellikler insana huzur veriyor. Şehrimizde birbirinden güzel tam 22 yayla bulunmakta. Yeşilin her tonunu içerisinde barındıran yaylalarımıza ulaşım ise oldukça kolay. Eşsiz güzellikler arasında keyifli vakitler geçirmek isteyen tüm doğaseverleri yayla sezonu bitmeden Sakarya’ya bekliyoruz” dedi.

Sakarya’nın doğaseverlere tüm imkanları sunduğunu dile getiren Başkan Toçoğlu, “Şehrimiz geniş ormanları, dereleri, yaylaları, şelalesi, gölü, nehri, longozu ve denizi ile doğanın sunabileceği tüm imkanlara sahip. Dünyada bu kadar güzelliğin bir arada olduğu şehir çok azdır. Bunun için ne kadar şükretsek az. Bunları en iyi şekilde değerlendirerek şehrimizin turizm verilerini daha da yükseltmek durumundayız. Şehrimiz turizmi için çalışmaya devam edecek, Sakarya’nın doğal güzelliklerini tüm Türkiye’ye anlatacağız” diye konuştu.