Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 17:05

Başkan Toçoğlu: "Sakarya’nın doğal güzelliklerini keşfedelim"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, doğal güzellikleriyle her mevsim yurtiçi ve yurtdışından binlerce misafir ağırlayan Sakarya’nın doğal güzelliklerini keşfetmeye tüm Türkiye’yi davet etti.

Başkan Toçoğlu:

09 Ağustos 2018 17:05


Yayla sezonu bitmeden doğaseverleri yaylara davet eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya’da bulunan güzelliklerin insana huzur verdiğini söyledi. Toçoğlu, “Yeşille mavinin buluşma noktası olan Sakarya, yaylaları, denizi, gölü ve nehriyle tüm güzelliklere sahip. Bu güzellikler insana huzur veriyor. Şehrimizde birbirinden güzel tam 22 yayla bulunmakta. Yeşilin her tonunu içerisinde barındıran yaylalarımıza ulaşım ise oldukça kolay. Eşsiz güzellikler arasında keyifli vakitler geçirmek isteyen tüm doğaseverleri yayla sezonu bitmeden Sakarya’ya bekliyoruz” dedi.


Sakarya’nın doğaseverlere tüm imkanları sunduğunu dile getiren Başkan Toçoğlu, “Şehrimiz geniş ormanları, dereleri, yaylaları, şelalesi, gölü, nehri, longozu ve denizi ile doğanın sunabileceği tüm imkanlara sahip. Dünyada bu kadar güzelliğin bir arada olduğu şehir çok azdır. Bunun için ne kadar şükretsek az. Bunları en iyi şekilde değerlendirerek şehrimizin turizm verilerini daha da yükseltmek durumundayız. Şehrimiz turizmi için çalışmaya devam edecek, Sakarya’nın doğal güzelliklerini tüm Türkiye’ye anlatacağız” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç