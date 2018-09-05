Başkan Toçoğlu Sakaryaspor idmanını ziyaret etti

Rüstemler Tesisleri’nde gerçekleştirilen antremanı takip eden Başkan Toçoğlu’na, Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, ASKF Başkanı Yaşar Zımba ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Takımın son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Toçoğlu, başarı dileklerini iletti. Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, son olarak aldığı locayla kulübe desteklerini sürdüren Başkan Toçoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Her geçen gün daha iyi olacağız

Başkan Zeki Toçoğlu, “Sakaryasporumuz yeni sezona Keçiörengücü deplasmanında aldığı 1 puanla başladı. Her fırsatta ifade ediyoruz; biz takımımıza, teknik ekibimize, yönetimimize inanıyor, güveniyoruz. İnşallah bu yılın sonunda şampiyon olacağız. Biz, Sakaryaspor’un yanındayız. Keçiörengücü deplasmanında aldığımız beraberlik kimseyi hayal kırıklığına uğratmasın. Takımımız her hafta daha iyi olacak, bu ligi başarıyla tamamlayacaktır” dedi.

Herkes Sakaryaspor’a destek olmalı

Tüm şehri Sakaryaspor’a destek olmaya davet eden Başkan Toçoğlu, “Bir kez daha takımımıza destek konusunda çağrıda bulunuyor; herkesi takımımızın etrafında kenetlenmeye davet ediyorum. Çok zor zamanlardan bugünlere geldik. Şimdi hep birlikte daha iyi noktalara doğru yol alıyoruz. İş adamlarımızı, STK’larımızı loca ve kombine desteğinde bulunmaya davet ediyorum. Şehrimizin marka değeri Sakaryaspor’un başarısı hepimizi mutlu edecektir” diye konuştu.