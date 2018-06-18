Başkan Toçoğlu, Sakaryaspor yönetimiyle bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yeni yönetimi tebrik ederek, şehrin önümüzdeki sezon Sakaryaspor’dan şampiyonluk beklediğini belirtti. Toplantıya telefon ile bağlanan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Yeni yönetim hayırlı olsun, şampiyon olacağınıza inancımız tam” dedi.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ise, “Yeni yönetim olarak inşallah bu sene şampiyonluk sevincini tüm şehre yaşattıracağız. Sakaryaspor bizim sevdamız. Sezonda oynayacağımız maçlarımıza şehrin tüm protokolünü, STK Başkanlarını, dernek ve oda başkanlarını görmek istiyoruz. Birlik ve beraberlik atmosferi içerisinde bu işi sürdüreceğiz. Takımımız için neler yapmamız gerektiğinin farkındayız. Sakaryaspor, inşallah bu sezon şampiyon olacak” diye konuştu.

Başkan Toçoğlu’da, “Geçtiğimiz sene Sakaryaspor tam bir laboratuvar oldu. Çok istediğimiz halde ne yazık ki şampiyon olamadık. Sizler Sakaryaspor’a gönlünü adamış kişiler olarak gelişen olayları yakından takip ettiniz. Yapmamanız gereken durumları ve davranışları gördünüz. Sakaryaspor bir milyonluk bir şehrin başarı beklenen takımıdır. Sakarya’nın kaynakları oldukça kısıtlı. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah başaracağız” şeklinde konuştu.

Yeni yönetime önerilerde bulunan Toçoğlu, “Beklentiyi yükselten bir yönetim olarak başa geldiniz. Tüm şehir Cevat Ekşi’nin başkanlık yapacağı yönetim üzerinde fikir birliği yaptı. Bu yıl Sakaryaspor’dan beklenti yüksek. İnşallah beklentileri karşılarsınız. Disiplini elden bırakmamanızı öneriyorum. Önümüzdeki transfer döneminde hesabınızı kitabınızı sağlam tutun. Geçmiş dönem borç yapılandırmasını düzenli bir şekilde ödeyin. Bugüne kadar Sakaryaspor’a verdiğim tüm sözleri yerine getirdim. Desteğim devam edecek. Yönetim haricinde bir de futbolcu transfer edeceğiz. Forvet ya da orta saha mevkiinde oynayabilecek kabiliyette kaliteli bir futbolcu transfer edeceğiz. Stadyum konusunda da destek olacağız. Biz Sakaryaspor’un başarılı olması için üzerimize düşeni yapacağız. Sakaryaspor bu şehrin ortak değeri. Herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi gerekiyor. Şehirde birlik oluşturmak sizin elinizde. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayın. Güzel bir hava oluşturun. Hep birlikte şampiyonluğa kenetlenelim. İnşallah bu sene kazanan Sakaryaspor olacak. Tek hedef şampiyonluk” ifadelerini kullandı.