Başkan Toçoğlu, Sakaryasporu futbolcularla bir araya geldi

Lig’e yükselmek için Play-Off Eleme Turu’nda Bandırmaspor karşısına çıkacağı ilk maç öncesi Rüstemler Tesisleri’ne giderek Sakaryasporlu futbolcu ve teknik heyetle bir araya geldi. Şehrin takımdan şampiyonluk beklediğini belirten Toçoğlu, futbolcuların alacakları noktasında taahhüt verdiklerini, Sakaryaspor’da kimsenin parasının kalmayacağını ifade etti.

Rüstemler Tesisleri’ne giderek Sakaryasporlu futbolcu ve teknik ekiple bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, beklentisinin ligden şampiyon olarak çıkmak olduğunu söyledi. Toçoğlu, “Bu ligi yakından tanıyoruz. Şampiyon olarak çıkamadık ama şu anda Play-Off ‘a kaldık. Şampiyon olunduğu takdirde, 2 milyon 300 bin liralık bir taahhüt var. Biz de bu taahhüdü üstlendik. Bu takımda kimsenin parası kalmaz. Sizler de biliyorsunuz ki, şehirlerde spor başarıya endeksli gidiyor. Başarılar elde edildiğinde eşe dosta gidip Sakaryaspor’a destek olunmasını rica ediyoruz. Maalesef bugüne kadar gerekli destek sağlanmamış olmasına rağmen, hamdolsun bugünlere kadar geldik” dedi.

Sakaryasporun ligin en iyi takımı olduğunu ifade eden Başkan Toçoğlu, “Gümüşhane’yi, Altay’ı hepsini izledik. Bu kadro en iyisi. Bu kadronun neler yapabileceğini ben biliyorum. Şampiyon olun. Şampiyonluğun verdiği coşkuyla biz de üzerimize düşeni yapalım. Büyükşehir Belediyesi olarak, bizim bir anlaşmamız söz konusu değil ama Sakaryaspor bu şehrin takımı. Biz de bu borçları ödemek için bir anlamda taahhütte bulunuyoruz. Şampiyon olun, biz de kamuoyunun karşısına geçelim ‘Bu takım şampiyon oldu, herkes sorumluluğunu yerine getirsin’ diyelim. Altay’ı yendik sonra Altay şampiyon oldu. Sakaryaspor ligin en iyi takımı. En iyi kadro bu takımda. Siz isterseniz bu takım şampiyon olur. Şampiyon olun, alacaklarınız her şartta ödenecektir” diye konuştu.

Turu geçeceklerine yürekten inandıklarını vurgulayan Takım Kaptanı ve file bekçisi Ercüment Kafkasyalı ise, “Taraftarlarımızın beklentilerini karşılayacağız. Sizi yanımızda görmek bizim için çok önemliydi. Bunun maddiyatla herhangi bir alakası yok. Önemli olan Sakaryaspor’un başarısı için hep birlikte kenetlenebilmek. Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.