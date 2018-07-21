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21 Temmuz 2018 13:07

Başkan Toçoğlu, Sakaryaspor’un antrenmanını takip etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor Rüstemler Tesisleri’ni ziyaret etti.

Başkan Toçoğlu, Sakaryaspor’un antrenmanını takip etti

21 Temmuz 2018 13:07


Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ile görüşen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor’un antrenmanını takip etti. Başkan Toçoğlu, 25 Temmuz Çarşamba günü sezon açılışında oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasında da tüm taraftarlarım takımın yanında olmaya davet etti. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’la görüşen ve başarı dileklerini ileten Başkan Zeki Toçoğlu, “Sakaryasporumuzun yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Rüstemler Tesislerini ziyaret ettik. Kulüp Başkanımız Cevat Ekşi ile görüştük. Teknik Direktörümüz Ahmet Yıldırım’la bir araya geldik. Başarı dileklerimizi ilettik. Takımımızda yeni sezon öncesi moraller yerinde. İnşallah bu yıl arzu ettiğimiz şampiyonluğa uzanacak, 1. Lig’e yükseleceğiz” dedi.


Başkan Zeki Toçoğlu, “Her fırsatta ifade ediyorum, Sakaryaspor’a destek tüm şehrin sorumluluğundadır. Takımımız yeni bir yolculuğa çıkıyor. Şampiyonluk yolunda kenetlenmeli, takımımızın yanında olmalıyız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımıza destek olacak, şampiyonluk yolunda yalnız bırakmayacağız. Tek hedefimiz, düşüncemiz şampiyonluktur” diye konuştu.




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