Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor’un Afjet Afyonspor’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından mesaj yüklü açıklamalarda bulundu. Sakaryaspor’un bu yıl ikinci ligdeki son sezonu olacağına açıklamalarında yer veren Başkan Toçoğlu, bugün kaybedenlerin Sakaryaspor’un büyüklüğüne aklı yetmeyenler olduğunu dile getirdi. Toçoğlu, yüreğini ortaya koyanlara teşekkür ederken, en güçlü şekilde ayağa kalcaklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Başkan Toçoğlu, “Çok üzgünüz. Ama asla yılmayacağız. Sakin olup, en güçlü şekilde ayağa kalkacağız. Yüreğini ortaya koyanlara teşekkürler. Ancak Sakaryaspor’un değerini anlayamayanlara güle güle. Sakaryalı kardeşlerim, kimse bu sonuca üzülmesin. Sakaryaspor’un nasıl bir camia olduğunu herkes biliyor. Başınızı dik tutun. Bu yıl ikinci ligdeki son sezonumuz olacak inşallah. İnanıyoruz vazgeçmiyoruz” dedi.

Toçoğlu, “Bu acı tecrübe bize yeni şeyler öğretti. Ama biz bu yaşananlardan gerekli dersi aldık. Ancak, bugün kaybeden, cefakar taraftarımız ve Sakaryaspor olmamıştır. Bugün asıl kaybedenler Sakaryaspor’un büyüklüğüne aklı yetmeyenler olmuştur” diye konuştu.