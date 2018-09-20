Başkan Toçoğlu: “Sakarya'yı hizmetleriyle geleceğe taşıyacağız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Tes-İş Mali Genel Sekreteri Sedat Çokol ile bir araya gelen Başkan Toçoğlu, daha sonra Elektirik Üretim A.Ş Genel Müdürü Mücahit Alkan ve Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Çiğdem'i ziyaret etti. Sakarya'da görev yapmış bürokratlara başarı dileklerini ileten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya'yı Ankara'da başarıyla temsil eden isimlere kolaylıklar diledi. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Toçoğlu, “Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'daydık. İlk olarak uzun yıllardır Ankara'da Tes-İş Mali Genel Sekreteri, hemşehrimiz Sedat Çokol'la bir araya geldik. Başarı dileklerimizi ileterek, çalışmalarında kolaylıklar diledik. Ardından şehrimizde de uzun yıllar görev yapan Elektirik Üretim A.Ş Genel Müdürü Mücahit Alkan ve Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Çiğdem'le buluştuk. Hamdolsun Ankara'da şehrimizi yakından tanıyan ve hemşehrimiz olan bürokratlarla güçlü bir bağımız var” dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu, “Ankara'da şehrimizi yakından tanıyan isimlerle bir araya geldik. Şehrimizde de uzun yıllar önemli görevlerde bulunmuş bürokratlarımızın Sakarya'ya gösterdikleri yakınlık bizleri de memnun ediyor. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet sunmaya, Sakarya'yı geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Misafirperverliklerinden dolayı tüm bürokratlarımıza şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.