Gölün şehrin en büyük ve birinci dereceden içmesuyu kaynağı olduğunu vurgulayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, gözlerinin 24 Sapanca Gölü’nün üzerinde olduğunu söyledi. Başkan Toçoğlu, “Bunun yanı sıra Sapanca Gölü yapısı ve doğal çevresi itibariyle sadece ülkemizde değil, dünyada da sayılı göller arasında yer alıyor. Şehrimizin su ihtiyacını karşılaması bakımından hayati bir öneme sahip olmasının yanı sıra, muhteşem bir doğa içerisinde yer alıyor oluşu ve çok çeşitli sayıda canlıya da ev sahipliği yapmasıyla hem önemli bir tabiat alanı hem de çevresiyle birlikte turistik cazibeye sahip bir bölge” dedi.

Başkan Toçoğlu, “Bizler de gölümüzü en güzel şekilde korumak için büyük gayretler gösteriyoruz. Bu kapsamda SASKİ eliyle gölü atıksulardan korumak için 100 milyonu aşan yatırım yaparak gölün etrafını kolektörle çevreledik. Gölü besleyen derelerde, gölde ve göl çevresinde temizlik çalışmalarımız ve gölü kirletecek her türlü etkene karşı denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. 140 milyonluk yatırımla bir ilki hayata geçirerek Akçay Barajı’nı inşa ediyoruz. Bu sayede yeni bir kaynak oluşturarak hem Sapanca Gölü üzerindeki baskıyı azaltacak, hem de enerji üreteceğiz. Gözümüz 24 saat Sapanca Gölü’nün üzerinde. Bu sayede vatandaşlarımızın musluklarına şişelenmiş sulardan bile daha kaliteli bir su ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımıza da gölün korunması ve temiz tutulması noktasında büyük sorumluluklar düşüyor. Onlardan da hassasiyet bekliyoruz” diye konuştu.

İmar planlarının su kaynakları dikkate alınarak yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Toçoğlu, “Bu dünyada sadece biz insanlar yaşamıyoruz. Su kaynaklarını, ağaçları ve çevreyi birçok canlıyla beraber paylaşıyoruz. Bu nedenle tabiatı da koruyarak gelişmek oldukça önemli. Sapanca Gölü’nün etrafındaki ve dere yataklarına yakın bölgelerdeki yapılaşmalara da bu nedenle dikkat edilmesi gerekiyor. Yapılaşma göl ve içindeki canlılar için de önemli bir sıkıntı teşkil ediyor. Biz Sapanca Gölü’nü ve çevresini en iyi şekilde korumak durumundayız. Sapanca hem bizlerin ailelerimizle birlikte doğayla iç içe keyifli vakit geçirmek için tercih ettiğimiz bir bölge, hem de ülkemizin en önemli turizm noktalarından birisi. Sakaryamızı ön plana çıkaran en önemli unsur eşsiz doğası. Buna sahip çıkmak hepimizin görevi” şeklinde konuştu.