Başkan Toçoğlu: “Sapanca’nın geleceği için çalışıyoruz”

Başkan Toçoğlu’na SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş ile Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan da eşlik etti. görüşmede Sapanca’da devam eden yatırımlar ve yeni projelere ilişkin konular masaya yatırıldı. Başkan Toçoğlu, Sapanca’da yeni dönemde, yeni projeleri hayata geçireceklerinin müjdesini paylaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, “Sapanca ilçemiz hem gölü hem de doğasıyla şehrimizin gözbebeği konumunda. Biz de bu bağlamda projeler geliştiriyor, ilçemizin geleceğine katkılar sunuyoruz. Sapanca Çayiçi Mahallemizde inşa çalışmalarını başlattığımız Sosyal Gelişim Merkezi’nde sona yaklaştık. İnşallah kısa süre içerisinde Sapancalı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Sapanca 7’den 70’e bu merkezde buluşacak. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte asfalt çalışmalarımıza hız verdik. Şehir merkezimiz ve 16 ilçede programlarımız dahilinde çalışıyoruz. Sapanca’da da İstanbuldere ve Balkaya’yu sıcak asfaltla buluşturduk. Farklı mahallelerde de benzer çalışmaları hayata geçireceğiz. İnşallah şehrimizde 2019’a kadar tüm grup yollarını asfaltlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde yeni projeleri de hayata geçireceklerini aktaran Başkan Toçoğlu, “Hacımercan’da hayata geçireceğimiz spor tesisiyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. İlçe belediyemiz alanda zemin sağlamlaştırma çalışmalarını tamamladı. Biz de ihale aşamasındayız. Kısa süre içerisinde projemiz için ihaleye çıkacağız. İnşallah Sapancamızın gençleri sportif anlamda modern bir tesise kavuşacak. Hayırlı olsun. Sapanca’mızın yüksek kesimlerinde yer alan 11 mahallemiz için yaklaşık 8 milyonluk yatırım ile 80 kilometre içmesuyu hattı ve 2 adet içmesuyu deposu inşa ettik. 7 kilometrelik yeni hat ile de Akçay Barajı’nın bulunduğu havzadan söz konusu mahallelerimize kaliteli içmesuyu ulaştırdık. Şimdi de Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisini inşa ederek vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırdığımız suyun kalitesini daha da yukarılara taşıyacağız. Ayrıca Yanık Mahallemiz için hazırladığımız kanalizasyon projesinde de önemli bir aşama kaydettik. Bölgede 7 milyon liralık yatırımla 25 kilometre kanalizasyon hattı ve bir adet terfi merkezi inşa ediyoruz. Projemiz ile bölgedeki atıksu sorununu da tamamen ortadan kaldıracağız. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla bölgede yaşayan hemşerilerimiz uzun yıllar içmesuyu ve atıksu konusunda uzun yıllar hiçbir sıkıntı yaşamayacak” dedi.

Sakarya’nın en önemli ayrıcalıklarından birisinin eşsiz doğası olduğunu vurgulayan Başkan Toçoğlu, "Sapanca ilçemiz bu doğal güzelliklerin en büyük yansımalarından birisi konumunda. Ormanların, derelerin ve Sapanca Gölü’nün muhteşem birleşimi şehrimize nefes aldırdığı gibi, şehir ve Türkiye dışından da pek çok ziyaretçiyi buraya çekiyor. İlçemizdeki güzellik herkesi büyülüyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemizin var olan doğasını korumak, güzelliğine güzellik katmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Sapanca bu şehir için çok değerli. Bu değerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı. Nezaket ziyaretinden dolayı Başkan Toçoğlu’na teşekkür ederek konuşmalarına başlayan Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ise yaptığı açıklamada, “İlçemizde Büyükşehir Belediyemizin önemli yatırımları hayat buluyor. İçmesuyundan yağmursuyuna, arıtma tesisinden asfalt çalışmalarına kadar birçok başlıkta yatırımlar yapılıyor. SGM tamamlanmak üzere. Hacımercan’da da bir spor tesisimiz olacak. Tüm bu yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na ilçem ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.