Başkan Toçoğlu, SASKİ daire başkan ve şube müdürleriyle buluştu

SASKİ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş ve Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik de katıldı. Altyapı yatırımlarında büyük işlere imza attıklarını vurgulayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Geride bıraktığımız süreçte birçok hedefimizi gerçekleştirdik. Yapılamaz denilenleri yaptık. Akçay Barajı'nda artık son aşamadayız. Yenilenebilir enerji ile hem şehrimize hem ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz. Hamdolsun çalışmalarımız neticesinde Sakarya'da vatandaşlarımızın musluklarına Türkiye'nin en kaliteli içmesuyunu ulaştırıyoruz. Atıksu arıtma ve bu anlamda çevreyi koruma noktasında da Türkiye ortalamasının oldukça üzerindeyiz” dedi.

2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlere kısa bir zaman kaldığını söyleyen Başkan Toçoğlu, “Bu süreç boyunca sizler işlerinize her zaman olduğu gibi dört elle sarılarak devam edin. Gece gündüz demeden canla başla çalışmalarınızı sürdürün. Bu şehir hepimizin. Bugüne kadar Sakarya'yı hep daha ileriye taşımak için çalıştık. Bundan sonra da böyle olacak. Şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımız ve yatırımlarımız devam ediyor. Çok şükür herhangi bir sorunumuz yok. Muhtarlarımız bölgelerindeki şube müdürlerinden memnun. Elhamdülillah güzel bir ivme yakaladık. Huzurlu bir ortamda çalışıyoruz. Aynı şekilde işimize odaklanmayı ve bu huzurlu ortamı sürdürelim. Hoşgörülü olalım. Bizler hizmet için büyük iddialar ortaya koyduk ve bu doğrultuda önemli işler gerçekleştirdik. 1 milyon hemşehrimize içmesuyu ulaştırıyor, altyapı hizmeti sunuyoruz. Her zaman geldiğimiz noktadan daha iyisi için hedef koymaya ve bu hedef için çalışmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.