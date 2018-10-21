Başkan Toçoğlu SAÜEAH'ta yatan hastaları ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SAÜEAH) ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Başhekim Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar ile bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, çalışmaları hakkında bilgiler alarak kolaylıklar diledi. Başkan Toçoğlu, daha sonra tedavi gören hastaları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, şifalar diledi. Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Toçoğlu, “Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ettik. Başhekim Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar ve kıymetli doktorlarımızla görüştük. Çalışmaları hakkında bilgiler aldık, başarı dileklerimizi ilettik. Serdivan'da yaşanan olayda ağır yaralanan Polis Memurumuz Günay Doğdu'ya acil şifalar diledik. Hendek Yeni Yayla Mahalle Muhtarımız Burhan Dere'ye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tedavi altında olan hemşehrilerimiz sağlıklı günlere kavuşmaları temennisinde bulunduk. Yakınlarına geçmiş olsun diledik” dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu, “Ülkemiz sağlık alanında devletimizin yatırımlarıyla büyük bir ivme yakaladı. Hamdolsun şehrimizde de modern hastaneler inşa edildi, ediliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Tıp Merkezimizde her yıl 100 bini aşkın hastamıza şifa olmaya çalışıyoruz. Tıp Fakültemiz ile Eğitim ve Araştırma Hastanemize her konuda destek oluyoruz. Uyum içerisinde hareket ediyoruz. Bu vesileyle tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.