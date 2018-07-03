Başkan Toçoğlu seçim sonrası ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti SKM Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’la birlikte 24 Haziran seçimlerinin ardından gerçekleşen ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı. AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada , “24 Haziran seçim sürecinde Sakarya teşkilatı olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar gerçekleştirdik. Belediyelerimiz, teşkilatlarımız, yol arkadaşlarımız ve vatandaşlarımızla elimizden gelen gayreti gösterdik. Öncelikle desteklerinden ve gayretlerinden dolayı herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler AK Parti’de siyaset yapıyoruz. İlkelerimize bağlı kalarak hareket etmeye devam edecek, sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getireceğiz” diye konuştu.

“Kardeşlik hukukuna bağlı kalacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yaptığı açıklamada, “Öncelikle 24 Haziran seçimleri öncesinde büyük bir özveriyle çalışan teşkilat üyelerimize teşekkür ediyoruz. Seçim sürecinde fedakârca çalışan İl ve ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza çok şey borçluyuz. Hamdolsun Sakaya’mız Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 70’in üzerinde bir oy ile destek gösterdi. Şimdi birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürecek, he zaman ve her şartta kardeşlik hukukuna bağlı kalarak davamıza hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“10 milyon fazla oy”

AK Parti SKM Başkanı ve Milletvekili Ali İhsan Yavuz ise yaptığı açıklamada, “24 Haziran’da ülke olarak zor bir seçimi geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımız 26 milyonun üzerinde oy ile tüm oyların yüzde 52’sini elde etti. En yakın rakibimizin 11 milyon üzerinde bir rakama ulaştık. Ülkemizin doğusunda batısında, güneyinde kuzeyinde 81 ilinde seçimleri koordine ettik. Hamdolsun başarılı bir seçim süreci geçirdik. Şehrimizde de güzel bir şekilde bu süreci tamamladık. Teşkilatlarımızın değerli üyelerine çalışmaları için teşekkür ediyorum. Şimdi sorumluluklarımız arttı. Daha fazla çalışmalıyız” dedi.